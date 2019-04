Controlado incendio en Guerrero, Ocampo y Temósachic: Conafor

Chihuahua, Chih.- La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que el incendio forestal que afecta a siete ejidos en los municipios de Guerrero, Ocampo y Temósachic en Chihuahua reporta un control del cien por ciento.

Hasta ahora no se tiene cuantificada la superficie afectada y el tipo de vegetación, aunque se sabe que en esos lugares se tiene una cantidad importa de pino y encino.

La siguiente fase es la extinción total del fuego mediante labores de liquidación, tarea que mantienen permanentemente las brigadas que trabajan desde su comienzo el pasado 11 de abril. Hasta el momento se tiene un avance del 95 por ciento.

El incendio comenzó en el predio particular Rosahuachi en el municipio de Ocampo y se extendió a los ejidos de Tomochi, Pueblo Viejo, Sehuerachi y Gasachi en las inmediaciones de Guerrero y Temósachic.

Se han realizado acciones para el combate directo e indirecto de las llamas, con la elaboración de brechas cortafuego y manejo mecánico de material, vigilancia así como liquidación seca y húmeda con herramientas manuales.

En diferentes turnos, combatientes han trabajado arduamente para lograr el control y sofocar las llamas. Han participado las brigadas de la Unidad de Manejo Forestal “Silvicultores Unidos de Occidente”, del programa de Pago por Servicios Ambientales de la Conafor, la oficial de Conafor, Gobierno del Estado, Protección Civil del Municipio de Guerrero, productores, dueños de terrenos forestales.

Las brigadas oficiales de la Conafor no solo están capacitadas para combate y coordinación de este tipo de incidentes sino que además tienen entrenamiento especial en manejo del fuego y experiencia de algunos de elementos que va desde 15 a 20 años.

Cabe señalar que anualmente se hace la capacitación de las brigadas rurales que se conforman entre Gobierno del Estado y CONAFOR, Asociaciones de Productores, ejidos y beneficiarios de Pago por Servicios Ambientales y personal del Protección Civil que sirve de apoyo para el control de los incendios.