Controversia binacional por nombre de calle

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / La placa, en el cruce de la arteria con la avenida 16 de Septiembre Araly Castañón / El Diario de Juárez / Reunión donde la cónsul salvadoreña en la ciudad expuso el tema ante la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, ayer

Ciudad Juárez.- Por un error ortográfico, la República de El Salvador a través de su cónsul en Juárez, Johana Lisseth Franco, solicitó al Municipio que se cambie el nombre de la calle de ese país en la colonia Partido Romero, debido a que está mal escrito, y en vez de ser el nombre correcto República de El Salvador, la calle se llama República del Salvador.

El caso se turnó a la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural del Cabildo y ayer las tres regidoras que la integran, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y la cónsul lo revisaron.

La diplomática explicó que recientemente han venido a la ciudad autoridades de primer nivel de ese país por el tema de los migrantes y se indignaron al ver el letrero con el nombre mal escrito en la avenida 16 de Septiembre, por ello le solicitaron que pidiera al Municipio se cambie el nombre de la calle a República de El Salvador. “Fuimos a la Casa de Juan Gabriel y vimos el nombre mal escrito”, manifestó.

‘Explicó que en marzo pasado, cuando ocurrió el incendio en la estación migratoria, evento en el que murieron 40 migrantes y hubo 17 lesionados, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana estuvo en la ciudad y vio la nomenclatura mal escrita, después recientemente regresó a la ciudad y “y se sintió indignada” al ver que el nombre de la calle no se ha cambiado.

La regidora coordinadora de la comisión, Austria Galindo Rodríguez, dijo que el nombre de la vía no se puede cambiar de una manera tan simple, para ello se tiene que cumplir con el reglamento y uno de los requisitos es que el 80 por ciento de los vecinos que habitan en esa arteria den su anuencia.

Agregó que al hacer la modificación los habitantes de la calle tendrán que cambiar las escrituras de sus viviendas, los recibos de los servicios y demás documentos donde viene su domicilio.

“La complejidad es de los vecinos, porque les implica un cambio en su vida diaria y es una calle que tiene muchos años”, indicó la edil, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, secretaria de la comisión.

Indicaron que esa calle tiene un longitud estimada de dos kilómetros y está dividida en al menos 15 cuadras, aproximadamente.

Tras revisar el asunto, las regidoras Austria Galindo, Martha Mendoza y Tania Maldonado Garduño acordaron enviar un oficio a ese país con una disculpa por el error ortográfico.

“Hacer un cambio aunque sea una falla de ortografía no es cosa sencilla para nosotros, no podemos autorizarla sin la anuencia vecinal y como es un tramo muy largo, no podemos hacer el trámite de nombre de calle, entonces vamos a generar una disculpa pública a nombre de Ciudad Juárez a la República de El Salvador por esa falla ortográfica, es lo que podemos hacer”, dijo Galindo.