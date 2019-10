'Controversia promovida por Tena es solamente para llamar la atención'

Chihuahua.- El secretario general de Gobierno, Fernando Mesta, declaró que no le preocupa la controversia constitucional promovida por el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena.

Indicó que el reclamo ya fue aprobado y que la acción legal emprendida por el alcalde es solamente para llamar la atención, por lo que solamente esperarán a que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva sobre este asunto.

Expuso que el Plan Estatal de Inversión atiende las necesidades de la entidad y que cuenta con la aprobación del Congreso del Estado.

Expuso que la controversia no está justificada, por su parte el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, expuso que el Plan Estatal es inequitativo ya que solamente contempla una inversión de 200 millones para el municipio en dos años con obras que no fueron consensuadas con las autoridades locales.