Convierten en joyas materiales de la frontera

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Algunos de los objetos creados por los expositores

Ciudad Juárez.- Diversos materiales fueron transformados en piezas de joyería contemporánea por 63 artistas de varias partes del mundo, quienes muestran su perspectiva de esta ciudad en la exposición “La Frontera”.

La tela, el cemento, objetos recolectados por migrantes, y fotografías son parte de los insumos que fueron transformados en 76 obras de arte.

“Algunas son pertenencias que se encontraron en sus caminos o que se encontraron de estas personas y que transformaron, y hay otras representaciones como una pieza que fue hecha de galones de agua, que no fueron tomados del desierto, pero significan el paso de la migración de las personas, y una de las diferencias es que se conceptualiza el hablar de la frontera, es decir, se vive la frontera y se empieza a conceptualizar para poder llegar a estas piezas”, detalló Araceli Hidalgo, parte de la jefatura de Formación y Creación de Públicos de la Universidad autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Artistas de México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, Bélgica, España y Portugal fueron quienes aportaron su visión en joyería atípica en la segunda exhibición que se realizó en la frontera, dijo Hidalgo.

Esta exposición es simultánea a la que se encuentra en Rubin Center for the Visual Arts at UTEP (Universidad de Texas en El Paso), comentó.

En la exhibición de la vecina ciudad participaron los mismos artistas, con alrededor de 70 piezas, pero con creaciones diferentes, es decir, para ver la exposición completa debe ir a UTEP.

Hay artistas que trabajan con metales, plástico, cabellos de personas, incluso podrá encontrar objetos elaborados con cinta adhesiva y celulares.

“Tenemos una tira de ‘tape’ que se fue poniendo sobre el mismo paso. Cuando se hizo el cruce de la frontera fue recogiendo todo lo que había en el mismo paso”, dijo la entrevistada.

Dos de los artistas reconocidos que se integraron a esta colección fueron Alejandro Arriaga, quien moldea joyería de concreto, y Georgina Treviño.

“Dentro de los objetivos importantes es que la comunidad universitaria de las dos instituciones se pueda involucrar con los materiales, los conceptos y para que hablen como fronterizo, porque somos personas que estamos cruzando de manera simultánea, ya que esta característica no se da en otros lados mas que en este intercambio de países”, expuso la entrevistada.

Anterior a la exhibición se realizaron dos talleres en conjunto con UTEP, en los que participaron alumnos de ambas instituciones. Para el próximo 1 de diciembre se llevará a cabo otro que estará abierto al público, señaló Hidalgo.

El próximo año también se realizará una exhibición de este tipo, pero se trasladará a la frontera entre Tijuana y San Diego. La primera presentación fue en el 2013, y en ésta se agregaron algunas obras de la pasada en la que se incorporaron más artistas de los dos lados de la frontera.

La exposición se inauguró en octubre de este año, en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF), y estará hasta el 15 de diciembre, en un horario de 10:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.