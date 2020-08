Convierten en meme al director de la JMAS de Parral

Hidalgo del Parral.- A través de diferentes grupos en redes sociales apareció un meme dedicado al director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Parral, Víctor Gutiérrez, ante la continua falta del líquido vital en la ciudad.

La página encargada de realizar la ilustración se denomina “Memes Parral”, la cual muestra una escena humorística de la caricatura americana “Los Simpson”, en donde el personaje Homero Simpson desaparece en el interior de un arbusto.

La imagen contiene el siguiente texto: “Don Víctor, lo busca una multitud encabronada”; “Porque no hay agua en Parral, y dicen que usted sabía que se iba a secar la presa y no hizo nada”; “Y también se enteraron que mandó llenar la alberca de su familiar en Santa Rosa ahorita que supuestamente no hay agua”; “Y que les llega puro aire y aun así les sigue cobrando cada mes más caro”.

La publicación en esa página digital refería también como descripción: “Para quejas, sugerencias y saludos a la progenitora, favor de marca al 073”, extensión utilizada para exteriorizar denuncias a la dependencia estatal.

De manera inmediata la ilustración se volvió viral en decenas de perfiles de la red social.