Convocan a participar en la Campaña Altruista de Donación de Sangre

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Será este miércoles 2 de marzo cuando se realice la Campaña Altruista de Donación de Sangre, organizada por el Gobierno Municipal a través de las Direcciones de Salud y Protección Civil, en beneficio del Banco Regional de Sangre en Ciudad Juárez.

La directora de Salud, Daphne Santana Fernández, extendió a los fronterizos una invitación para que participen en estas actividades, las cuales tendrán lugar de 7:30 a 11:30 horas en las instalaciones de la Dirección General de Protección Civil de la avenida Heroico Colegio Militar y 5 de Mayo.

Dijo que los interesados deben de cumplir con diversos requisitos, entre ellos acudir en ayuno de al menos ocho horas, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 54 kilos, no haber padecido hepatitis y no haber tenido cirugías, embarazo o lactancia en los últimos seis meses.

De igual manera se pide no tener tatuajes, perforaciones o depilación por electrolisis en los últimos 12 meses, no desvelarse, no haber donado sangre en los últimos dos meses, no estar ingiriendo medicamento y no padecer diabetes.

Además, deberán abstenerse de acudir las personas que hayan presentado síntomas de COVID-19 durante los últimos 15 días, como dolor de garganta, malestar estomacal, fiebre, dificultad para respirar, tos o dolor de cabeza.

Este esquema se elaboró por iniciativa de la Dirección de Salud para alcanzar la concientización de la ciudadanía sobre la importancia de ayudar a preservar la vida de otras personas a través de la donación altruista de sangre, se informó en un comunicado.

Santana felicitó a todas las personas que de manera desinteresada han participado con anterioridad en las convocatorias de la dependencia.

Quienes requieran mayores informes respecto a la campaña, pueden comunicarse a la Dirección de Salud al número de teléfono 656- 737-0717.