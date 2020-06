Coronavirus, primera causa de muerte en Chihuahua

Archivo

Chihuahua.- En el período comprendido del 25 de marzo al 15 de junio del presente año han fallecido en promedio 11 personas diarias en la entidad a consecuencia del Covid-19, es decir, más de 900 víctimas, convirtiéndose en la primera causa de muerte de los chihuahuenses, información dada a conocer por los Servicios de Salud de Chihuahua en su oficio SSCH UT-20/432.

En los últimos años, incluso en los primeros meses del 2020, la principal causa de defunciones de los habitantes de Chihuahua eran los infartos al corazón, sin embargo, ahora quedó en segundo término al registrar en el período de contingencia un total de 495 casos.

Con la llegada del Covid-19 a la entidad, ésta se ha convertido en la primera causa de muerte, al registrar en el período mencionado un total de 380 personas fallecidas confirmadas de este virus, pero además hay 559 casos que aún no está identificados, aunque son sospechosos.

El reporte establece que 380 personas han fallecido a causa de Covid-19, esto tras realizar las pruebas y comprobar dicha causa, la información dada a conocer a los medios de información al 15 de junio eran 478 decesos confirmados.

Asimismo, la unidad de transparencia de dicho organismo de salud señala que hay 559 decesos por coronavirus no identificado, los cuales murieron teniendo la sospecha, aún no se ha confirmado por no tener resultado de las pruebas.

Los hombres son los más afectados por este virus al registrar el 65.6 por ciento de los fallecimientos, es decir, 616, mientras que las mujeres que perdieron la batalla contra el Covid-19 son 223 en todo el estado.

La diabetes mellitus era la segunda causa por la cual los chihuahuenses perdían la vida, sin embargo, fue desplazada al tercer lugar con 386 casos en estos casi tres meses de contingencia sanitaria, por este padecimiento las mujeres son las más afectadas con el 53 por ciento del total.

Cabe señalar que las agresiones con arma de fuego o punzocortante, estrangulamiento, o por otro tipo de medio, está dentro de las principales causas de muerte en la entidad; del 25 de marzo al 15 de junio se registraron 204 asesinatos, según transparencia de Servicios de Salud.

En este período ha fallecido un promedio de 51 personas en la entidad por diversas causas, de estos el 59 por ciento son varones y el resto mujeres.