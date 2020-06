''Corral, como Duarte, dejará deuda heredada''

El Diario

Diputados federales y locales manifestaron su desacuerdo con la iniciativa que presentó la diputada federal panista Patricia Terrazas para que gobernadores salientes, como Javier Corral, puedan heredar las deudas de los créditos a corto plazo a la siguiente administración estatal.

El diputado federal por Morena Heraclio "Yacko" Rodríguez recordó que la deuda de Duarte fue el principal reclamo de Corral en campaña y durante sus años de gobierno. Resaltó que, pese a los señalamientos en contra del gobernador anterior, ahora hace lo mismo.

"Eso está muy mal, es lo que han hecho todos los gobernadores, heredar deudas. Es lo único que heredan, por eso la economía del estado está en las condiciones en que está. Yo no estoy de acuerdo en eso, lo peor que nos puede pasar es estar heredando deudas y deudas. Es una falta de respeto", reafirmó el diputado.

Por su parte el diputado panista Jesús Valenciano, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de Congreso del Estado, dijo que consultó con el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez y Juan Pablo García, subsecretario de Ingresos, y ninguno conoce esta iniciativa.

Señaló que tan solo en el Municipio de Chihuahua habría un boquete de 5 mil millones de pesos. "Sin conocer la propuesta, y si a mí me preguntas, la única información que yo tengo es que el gobernador no pretende heredar la deuda a corto plazo, aunque lo que me comentan a mí desde México es que lo que pretenden los gobernadores es que se den seis meses más de plazo para que pueda ser cubierta dicha deuda", concluyó.

Omar Bazán, uno de los principales críticos del manejo financiero de la entidad, calificó de lamentable esta postura que iría en contra de la Ley de Disciplina Financiera, que obliga a los estados a cubrir sus deudas de corto plazo, tres meses antes de concluir sus administraciones.

Indicó que los 12 mil millones de deuda adquirida a corto plazo se sumarían a los 45 mil millones de la reestructura, lo cual no abona a la situación financiera del estado. Se compromete el gobernador a pagar préstamos de corto plazo.

El gobernador Javier Corral aseguró que su gobierno no heredará deuda de corto plazo a la siguiente administración, y se comprometió a pagar los créditos cortos que se tienen y que en el 2020 suman 1,200 millones de pesos que tendrán que pagarse en menos de un año, pues así lo exige la Ley de Disciplina Financiera.

El mandatario estatal manifestó que la Ley de Disciplina Financiera debe ser modificada para hacerla un instrumento más flexible y que no tenga tantos candados, refiriéndose al tema de los créditos de corto plazo, los cuales se tienen que cubrir en menos de doce meses, lo que impide a la administración coralista a contratar más deuda de este tipo en el 2021, pues ya no alcanzaría a cubrir el adeudo y no puede pasarla a la siguiente administración.

En el 2020, el Gobierno estatal ha contratado tres créditos a corto plazo que en total suman 1,200 mdp; las dos primeras obligaciones de corto plazo que contrajo la administración en el año fueron por 100 y 500 millones de pesos ante BBVA Bancomer y HSBC, el 2 y el 4 de marzo, según los informes de Hacienda.

El tercer crédito fue contratado el 29 de abril e inscrito en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 28 de mayo pasado, con una tasa de interés del 9.09 %, la más alta de al menos seis empréstitos anteriores.