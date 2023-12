Corral defrauda sus principios personales: Amparo Beltrán

Tomada de X / Mensaje de Amparo Beltrán

Ciudad Juárez.- Para la panista Amparo Beltrán, Javier Corral defraudó no solo los principios del Partido Acción Nacional, sino los personales al participar en el equipo de la abanderada por Morena para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Beltrán publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje:

“Finalmente el tiempo le dio la razón a aquellos que me criticaron por apoyar a @Javier_Corral.

Definitivamente no me arrepiento pero me duele mucho que haya defraudado los principios, no sólo los de partido, sino personales”.

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció el pasado 9 de noviembre que ponía fin a sus 41 años de militancia en Acción Nacional argumentado que “El partido está enredado con el PRI más corrupto de la historia”.