Corral es un barzonista: Julián LeBaron

Chihuahua.- Julián LeBarón, activista y representante de la comunidad mormona establecida en el noroeste de Chihuahua, dijo que se encuentran consternados por que el gobernador, Javier Corral, no hace valer el estado de derecho y justifica las agresiones en contra de sus familias.

Respecto de las acusaciones que realizan los campesinos barzonistas, en cuanto a las supuestas prácticas ilegales para la extracción de agua del subsuelo, aseguró que han tratado de mostrar toda la papelería en regla al gobernador, pero ni siquiera ha querido recibirlos, a pesar de las múltiples peticiones.

“Pues en realidad nosotros hemos tratado de mostrarle los documentos al gobernador y ni siquiera nos ha hablado para ver los documentos. Nosotros queremos resolver de manera civilizada esta situación, pero ellos llegaron agrediendo desde noviembre de 2018 y no hay documento que valga, y aunque fuera que los permisos están viciados y el problema de los pozos… si se vale que un ciudadano acuse a otro y que por eso tome la ley en sus manos, ¿dónde vamos a terminar?”, cuestionó el productor.

Aseguró que Corral es el menos interesado en resolver este conflicto, ya que entre sus funcionarios se encuentran líderes barzonistas como Martín Solís Bustamente y descalificó también el proceder del diputado federal Heraclio Rodríguez “El Yako”, quien incluso les acusó de haber inventado la matanza de noviembre de 2019.

“El gobernador es el que tiene el monopolio en el uso de la fuerza, en la seguridad y se ha puesto del lado de quienes delinquen y destruyen todo a la luz del día y no hay documento que valga, y si es cierto que la documentación no está en regla, pues que lo prueben, y no hay quién los detenga, el gobernador es un barzonista y lo hacemos absolutamente responsable por todo lo que ha pasado, porque él es el responsable de la seguridad”.