Tomada de internet

Chihuahua— “El gobernador Javier Corral está muy lejos de hacer lo que dice respecto a la transparencia”, dijo ayer Rocío González, diputada local panista que votó en contra de la solicitud de crédito del Gobierno del Estado por mil 898 millones de pesos el pasado .

Explicó que los motivos por los cuales decidió no dar su apoyo a la propuesta de más deuda de Corral, fue “la falta de transparencia con que se planteó el tema, y la forma en que se repartieron presupuestos entre diputados”.

Añadió que sí hubo varias reuniones con los diputados para explicarles la justificación del crédito, pero luego de varios encuentros la información se hizo más confusa.

“El punto que consideré fue el que no tenía una justificación el incremento en la cantidad del crédito, al pasar de mil 633 millones a mil 989, sin decir por qué, con la explicación de que se incluyeron obras que pidieron para los municipios, pero no había proyectos ejecutivos, no había transparencia, no era claro”, dijo.

Agregó que la posibilidad que la iniciativa del crédito difícilmente regresará a la Comisión de Presupuesto, debido a que es más probable que se sumen más diputados a la votación en contra, ya que varios de sus compañeros no estaban seguros de que fuera la mejor opción.

Apuntó que otro de los problemas que vio con el crédito y las obras que se pretendían hacer, es que no queda tiempo para ejecutar los recursos, ya que en seis meses tendrían que concluir los proyectos para que esta administración los pueda entregar, por lo que existe el riesgo de que se queden inconclusas.

Ayer no fue posible localizar el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Valenciano, para consultarle si el dictamen será nuevamente votado para que llegue al Pleno.

