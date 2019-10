'Corral está persiguiendo fantasmas'

Chihuahua.- Tras los resultados de la encuesta Mitofsky que colocan al gobernador Javier Corral como uno de los peores evaluados por la ciudadanía, el diputado Omar Bazán, comentó que es natural que los resultados sean negativos, pues en Chihuahua no hay obra pública, hay escasez de medicamentos, no hay infraestructura educativa, no hay apoyo al campo y la seguridad pública está en total ingobernabilidad.

“En Chihuahua no hay gobierno, Javier Corral anda perdido en una lucha persiguiendo fantasmas y tiene olvidado el estado de Chihuahua”, dijo el legislador local.

Agregó que la encuesta Mitofsky refleja una situación negativa para la entidad; sin embargo, la problemática es mayor, debido a que no se han generado empleos, no hay inversión, los polos de desarrollo están abandonados así cómo el sector productivo, lo que mantiene a Chihuahua con serios problemas financieros.

En el tema de la seguridad, Omar Bazán, destacó que la inseguridad está a niveles históricos, pues más de 50 municipios del estado están abandonados y entregados al crimen organizado, lo que es verdaderamente grave.

[email protected]