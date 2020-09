‘Corral juega golf en campos regados con agua del Conchos’

Tomada de internet

Chihuahua– Diputados del Congreso del Estado reprobaron los retiros del gobernador Javier Corral a campos de golf, en medio de una crisis económica, política y social con muchos asuntos inmediatos fundamentales para la ciudadanía aún pendientes de resolver.

“Yo estaría más al pendiente, en lugar de ir a jugar golf, de escuchar a la gente en las presas del estado, ahí tienes el ‘feeling’ real, no lo vas a obtener en un campo de golf que se riega con agua de la que estamos regalando como mexicanos, seguramente ese campo en Nuevo México está regado con las vertientes del Conchos”, señaló el diputado Alejandro Gloria, del Partido Verde Ecologista.

Resaltó que el cargo del gobernador demanda atención plena en momentos críticos y cruciales para evitar malas decisiones y que la irresponsabilidad más por el acto, es por el momento adverso en materia financiera, social y de seguridad que afecta a los chihuahuenses.

“Estoy seguro que merecen sus espacios, también ellos, porque ser gobernador no significa que no te canses y que no quieras hacer otro tipo de actividad, pero no cuando el estado está incendiado, ésa es la cuestión, el tema actual, y las condiciones del estado no te dan para estar en una silla de ese tamaño y poder tomarte vacaciones”

El diputado Misael Máynez consideró que la realidad del estado requiere una atención 24/7 y que sería lamentable que una persona con la responsabilidad del gobernador antepusiera su derecho personal al esparcimiento a una obligación de su trabajo.

“Yo exhortaría al gobernador a que por ninguna circunstancia se tome tiempo de esparcimiento sin previamente haberse asegurado que las responsabilidades de su encargo estén cubiertas”.

Máynez, dijo que el hecho de que el gobernador fuera a jugar golf durante el fin de semana es un factor que sin duda despierta críticas ácidas, sin embargo, es algo que puede hacer cualquier ser humano y sería irresponsable de su parte emitir críticas por ello.