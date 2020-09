'Corral no ha sabido para qué fue electo'

El Diario

Se le acabó el quinquenio a Javier Corral Jurado (2016-2021) y aún no ha sabido para qué fue electo, ya que el estado esté en peores condiciones de como lo recibió, comentó el líder de Morena en el estado, Martín Chaparro.

Lo anterior tras señalar la violencia que se vive en la entidad, destacando el homicidio del director de Seguridad de Cuauhtémoc, el atentado contra el alcalde electo de Gómez Farías, además del secuestro del padre de este último anteriormente, debido a que estos son emanados de Morena y que hasta el momento no hay resultados.

Asimismo mencionó que estos problemas no son atendidos realmente, ya que el mandatario estatal siempre dice que “ya mero”, pero ya pasaron más de cuatro años y ese “ya mero” no ha llegado, por lo cual catalogó como una irresponsabilidad del gobernador no asumir su encargo.

El líder estatal de Morena recalcó que también en el tema de desarrollo social no se han visto resultados, ya que no hay beneficios para la gente, en donde ya realizó cambios pero sin mejoras para los chihuahuenses.

Por otro lado, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Omar Bazán Flores, afirmó que hay ingobernabilidad en el estado, urgen acciones o que renuncie Javier Corral, ya que Chihuahua no se merece lo que está pasando.

En cuanto al problema de la manifestación por el agua de Chihuahua, el cual ya cobró una víctima mortal, dijo que por un lado se tiene un Gobierno Federal cerrado que todo lo califica como "politiquería" y por el otro un gobernador Javier Corral errático, cómplice y tibio en éste y muchos otros temas que le preocupan a los chihuahuenses.

Recalcó coincidir con el llamado que hacen hoy los empresarios para convocar a un gran diálogo que vaya por grandes acuerdos que beneficien a los chihuahuenses, además de señalar que las fuerzas políticas deben actuar con sensatez y apostarle al bien común.

El legislador priista lamentó el ataque armado contra una pareja en Ciudad Delicias al parecer por elementos de la Guardia Nacional, por lo que exigió que se investigue y se haga justicia. “Las cosas no marchan bien hoy en Chihuahua y viene un año muy complicado para el país”, insistió