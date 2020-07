Corrupción en la CES; procesan a 13 agentes

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- En menos de dos meses, trece agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) han sido detenidos y vinculados a proceso penal como presuntos responsables de los delitos de robo, abuso de autoridad, extorsión, secuestro exprés y homicidio.

Lo anterior en hechos ocurridos en el municipio de Cuauhtémoc y Juárez, respectivamente, en los cuales los agentes policíacos violaron el principio de cuidar y proteger a la ciudadanía.

En el caso más reciente, cuatro elementos fueron capturados el pasado miércoles mediante órdenes de aprehensión en la zona occidente, se trata de los agentes Eladio R. R., Jorge Iván M. L., Eduardo Gregorio E. G., y Carlos Armando C. R.

Según la causa penal 163/2020, los policías estatales el pasado 25 de mayo a bordo de las unidades oficiales, interceptaron a una persona en el exterior de un negocio en la ciudad de Cuauhtémoc y la privaron de la libertad en su vehículo por tres horas.

Obra en la indagatoria que durante el tiempo que lo mantuvieron secuestrado, le exigieron una cuantiosa cantidad de dinero, o de lo contrario, le causarían daño a él y a su familia, ya que contaban con información sobre ellos.

Tras llevar a cabo la negociación, lo trasladaron a una bodega propiedad de la persona afectada, en donde se apoderaron de diversos artículos; advirtiéndole que tendría que pagar una “cuota” mensual.

Ante las intimidaciones y la serie de amenazas vía telefónica, la víctima hizo entrega del monetario exigido.

Otro hecho relevante de actos de corrupción de la CES, se dio a conocer el pasado 20 de junio de 2020, con la detención de nueve elementos por los delitos de robo, abuso de autoridad y homicidio, por hechos ocurridos el 30 de enero de este año en Ciudad Juárez.

En conferencia de prensa presidida por el gobernador Javier Corral Jurado, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel y el secretario de Seguridad Publica, Emilio García Ruiz, dieron a conocer los detalles de la detención.

Previamente, el titular del Ejecutivo destacó que fue una investigación conjunta, con base en la Dirección de Asuntos Internos de la Fiscalía que culminó con el arresto de nueve elementos, ocho en Juárez y uno en Chihuahua.

El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dijo que la investigación se realizó por una denuncia ciudadana.

En esa fecha, los elementos policiacos identificados como Francisco Javier H. L., José Luis C. C., José S. L., José Antonio R. G., Julián Antonio G. A., Manuel G. C., Ricardo G. C., Cristóbal Isaac A. V., y Luis Alfredo A. C., detuvieron a un joven que posteriormente fue llevado a su domicilio a donde se introdujeron los agentes y sustrajeron diversas cantidades de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares.

También se llevaron joyería por un valor aproximado de 100 mil pesos, una caja fuerte y objetos personales, que subieron en un vehículo particular que estaba estacionado en esa casa, y también se llevaron a la persona detenida.

El padre del menor y propietario afectado del robo, interpuso la denuncia correspondiente en contra de los uniformados, sin embargo apareció meses después asesinado, al parecer por los mismos agentes.

En estos hechos dos elementos involucrados lograron escapar y permanecen prófugos de la Ley.

Pero estos no han sido los únicos casos de malos elementos de la CES, pues el 10 de abril del año pasado un tribunal colegiado sentenció a 28 años y medio de prisión a dos mandos tras encontrarlos culpables del delito de desaparición forzada de tres jóvenes en Cuauhtémoc y que fue la primera condena de este tipo en el país.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, el juez dio a conocer que el comisario del Mando Único en dicha localidad, Jesús Cortés Jiménez y el director Israel Córdova Castro, deberán cumplir 28 años en prisión.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio público adscrito a la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2017, cuando policías estatales arrestaron en colonia La Ciudadela a los jóvenes Jesús Manuel Guadarrama Cisneros, Daniel Valladolid Martínez y Leonardo Arcos Mora.

Los jóvenes estuvieron bajo resguardo de ambos jefes policíacos encargados de Seguridad Pública Municipal en Cuauhtémoc, pero en ningún momento fueron ingresados a celdas, ni remitidos a ninguna otra. Hasta la fecha permanecen desaparecidos.

