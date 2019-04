Cotejarán perfil genético de familias de enfermeros con osamentas

Chihuahua.- Los perfiles genéticos de los familiares del enfermero y enfermeras desaparecidos, serán cotejados con las osamentas que corresponden a cuatro cuerpos localizados en un tiro de mina en Villa Matamoros, porque no se puede descartar, dijo el fiscal general César Augusto Peniche.

Resaltó que indudablemente parte de las tareas de la Fiscalía es obtener la información genética de los familiares para después hacer la confrontación con restos de cuerpos que pudieran ser hallados en la secuela.

Dijo que se han recibido datos e información a través del programa www.paseeldato.gob.mx y por el 911, todo se ha agotado e investigado y hasta el momento no se tiene certeza del paradero de los jóvenes.

Agregó que a pesar de que no hay una relación directa de la desaparición de las mujeres con "La Pamy", sí hay una relación indirecta en el entorno de las muchachas con esa mujer que fue detenida por trata de personas.