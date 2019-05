Crean en Ciudad Juárez una pequeña Cuba

Ciudad Juárez.- El sabor y el ambiente cubano comienzan a expandirse en esta ciudad fronteriza, donde actualmente ya operan al menos ocho restaurantes de comida típica de la isla.





"Hay cubanos por donde quiera", comentó Cristina Ibarra, una empresaria gastronómica que decidió cambiar los tacos de su restaurante "El Mariachi" por el fricasé de cerdo de la isla y nombrar a su local "Little Habana".





"Mis clientes ya no llegaban porque el restaurante estaba lleno de cubanos. Así que dije: 'pues mejor voy a vender comida cubana'", dijo.





Autoridades municipales estiman que, de los migrantes que han llegado desde octubre para iniciar su petición de asilo político a Estados Unidos, el 80 por ciento son originarios de Cuba.





El Consejo Estatal de Población precisó que 11 mil arribaron entre enero y el 15 de abril de este año para solicitar asilo; de ellos, 7 mil 300 han cruzado al vecino país, lo cual indica que casi 4 mil permanecen en Juárez.





A diferencia de centroamericanos que buscan albergues, los cubanos se quedan en hoteles locales.





Mientras esperan su turno para exponer su situación ante las autoridades estadounidenses, los cubanos se han integrado a la vida laboral.





"Me pasé 32 años en Cuba tratando de salir, ya que estoy aquí a un paso ¿cómo me voy a desesperar? No puedo", dijo Reynier Pérez.