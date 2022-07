Crearán albergue para víctimas de rechazo social

Archivo

Chihuahua.- Al considerar el porcentaje elevado de personas pertenecientes a la comunidad Lgbti+, que han atentado contra su vida debido a la falta de cultura, el presidente del Comité de la Diversidad Sexual de Delicias, Juan Carlos Arciba Payán, informó del proyecto de construir un refugio para quienes son rechazados en su familia y no tienen a dónde ir.

“Existen varios casos en la ciudad, no hay un dato exacto debido a que muchos no salen a la luz, esto porque no hay una aceptación y la culpa que les generan las creencias divinas. Falta educar a las familias, a la sociedad, a nuestros gobernantes y servidores públicos, para así tener una sociedad más inclusiva”, detalló Arciba Payán.

Las cifras arrojadas por la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg), reportan que 26,1 % ha pensado en el suicidio, mientras que un 14,2 % ha atentado contra su vida a nivel nacional.

Así mismo Juan Carlos Arciba, informó que en Delicias hay varios casos de los cuales no se tiene un dato preciso debido a que muchos no salen a la luz. Así mismo dijo que ha prestado sus servicios de psicología y ha atendido varios casos, así mismo explicó que son las personas que son sometidas a terapias de conversión Ecosig (Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), que son discriminadas y sufren algún tipo de abuso, son las más propensas a ideas suicidas que algunas terminan llevándolo a cabo.