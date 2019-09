Crearán el Fondo para el Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Chihuahua .- El Congreso aprobó la creación del Fideicomiso denominado Fondo para el Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial.

"Celebro que los diputados hayamos aprobado esta iniciativa que viene a alentar el campo chihuahuense; en los próximos meses vamos a ver acciones de modernización, cuidado del agua y aliento para la agroindustria", dijo ante los medios, el diputado Jesús Valenciano, luego de la votación a favor de su dictamen.

Sostuvo que los 60 mil millones de pesos que genera el campo, y sus variantes, deben ser protegidos y reconocidos toda vez que Chihuahua ocupa primeros lugares en producción.

Se refirió a este Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, Agroindustrial, Acuífero y Forestal, FIDEAAAP, como "un instrumento que viene a alentar a pequeños y medianos productores que, por sus condiciones, no les ha sido posible acceder a créditos de primer y segundo piso".

Jesús Valenciano dijo también que con esta aprobación, los productores del campo que concursen, tendrán acceso a créditos cuyos intereses son bajos, "porque no se trata de conseguir nada más un crédito, con este instrumento que inició el gobernador Javier Corral, se garantiza también el acceso a créditos donde los productores no paguen intereses altos, sino que en realidad el compromiso que hagan no les genere mayor gasto y se pueda ver reflejado en su producción y en sus utilidades".

Con la creación del FIDEAAAP, Chihuahua podría verse beneficiada con una inyección financiera que pudiera alcanzar los 1,700 millones de pesos en todo el estado, y estaría destinado, de acuerdo con Valenciano, "parar acciones relacionadas al riego, a la agroindustria, a la producción directa; pero más que nada también se trata de generar, alentar y fortalecer el valor agrega que surge del campo, de los productos naturales", subrayó.