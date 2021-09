'Crece en el estado número de secuestros'

Chihuahua, Chih.- De acuerdo con el Análisis de los Datos Disponibles de Incidencia Delictiva, en el estado de Chihuahua hubo un alza de 79 por ciento en las víctimas de secuestro registradas, al pasar de 19 casos en el período de enero a agosto de 2020, a 34 de enero a agosto de 2021.

El análisis del organismo nacional a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) establece que Juárez se ubica en segundo lugar nacional por homicidios dolosos, al registrar 814.

El municipio de Juárez encabeza los secuestros reportados en el país al registrar de enero a agosto de 2021 un total de 16, el doble de los denunciados el año pasado, según un estudio de la organización nacional Causa en Común.

El primero es Tijuana, con mil 237, mientras que el tercero lo tiene León, con 463.

Los estados con mayor tasa de víctimas de asesinato registrados de enero a agosto de 2021, son Zacatecas (64), Baja California (58), Colima (50), Chihuahua (46) y Sonora (45).

A nivel nacional el número de víctimas de asesinatos disminuyó 4 por ciento respecto del mismo período de 2020.

Respecto a feminicidios, Juárez se ubica en segundo lugar nacional con 13 casos, sólo por abajo de Culiacán, Sinaloa, que registra 14 casos. A nivel nacional el registro de víctimas aumentó 8 por ciento.

El delito de narcomenudeo aumentó 8 por ciento de enero a agosto de 2021, respecto al mismo período de 2020 a nivel nacional. En este rubro Juárez se ubicó en tercer lugar con 3 mil 232 carpetas de investigación.

Los dos primeros lugares son para León, con 12 mil 142, y Tijuana, con 4 mil 95.

A nivel nacional el registro de víctimas de secuestro disminuyó 24 puntos porcentuales en el mismo período comparativo.

El documento presentado por Causa en Común muestra que los secuestros en Juárez se duplicaron de enero a agosto de 2021 en comparación al mismo período del año pasado, ya que pasaron de 8 a 16, colocando a la ciudad fronteriza en el primer lugar nacional.

El segundo lugar lo comparten –con 10 casos– Uruapan, Michoacán, y Reynosa, Tamaulipas.

Juárez a nivel nacional por el delito de violencia familiar con 4 mil 704 casos. En segundo lugar esta Iztapalapa, en la Ciudad de México, con 4 mil 87 y el tercero es Tijuana, con 3 mil 894. Este delito aumentó 20 por ciento en el país.

El organismo nacional informó que las disminuciones en algunos delitos están asociadas a la contingencia sanitaria y a la disminución de la movilidad, pero es necesario su seguimiento para una estimación de la tendencia que considere el aumento en la movilidad de la población.

Agregó que independientemente de la pandemia, el nivel de criminalidad es mucho mayor de lo que reflejan los datos del Sesnsp, como se indica en las encuestas de victimización, afirmando que hay un grave problema de subrepresentación de delitos de alto impacto en varios estados, particularmente, feminicidios, extorsiones, secuestros y robos.

El subregistro de delitos podría deberse no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que autoridades estatales y federales manipulan las cifras de incidencia delictiva, finalizaron.