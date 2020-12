Crece incertidumbre en distritos de riego

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- El sector agrícola esta con una grande incertidumbre en cuanto a la autorización de los planes de irrigación para los tres distritos de riego más importantes de la Cuenca del Conchos, ya que la Comisión Nacional del Agua no ha emitido ninguna comunicación al respecto a la fecha.

Alfonso Lechuga de la Peña, presidente del Consejo Estatal Agropecuario del Estado de Chihuahua, adelantó que en realidad la expectativa no es nada favorable por los niveles de agua que están almacenados en las presas Las Vírgenes con el 18%, El Granero en menos del 30% y La Boquilla al 30%.

El nivel promedio de ocupación del 30% de la capacidad instalada “sería una catástrofe para el sector agropecuario del estado y obviamente de la zona, además de que no hay expectativa favorable en el tema de las lluvias para el 2021, por lo que esta pronosticado un año otra vez complicado”, expuso.

Aunado al hecho de que las autoridades federales no han anunciado el plan de riego para el 2021, no hay mucho menos el ofrecimiento de un Plan B, una alternativa de ayuda o apoyo para el productor a quien dadas las circunstancias se le reducirá la disponibilidad de agua para sus cultivos del próximo año.

Lechuga de la Peña, informó que, por los datos disponibles a octubre del 2020, la superficie cultivada cayó un 10 por ciento respecto al 2019, y detalló que se tenía un millón 019 hectáreas sembradas y para ese mes del año en curso se tenían establecidas 918 mil 273, principalmente ocasionado por todo lo que se dejó de sembrar por los cultivos de temporal.

Señaló que este año fue desastroso para el cultivo de temporal, dada la falta de precipitación pluvial y el panorama sigue muy complicado a corto y mediano plazo.

Al retomar el caso del plan de irrigación, observó que, en otros años, a estas fechas ya se tenían conocimiento de lo que vendría para el siguiente ciclo agrícola, indicó el presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua.

Los planes de irrigación se autorizaban por octubre y luego había modificaciones en noviembre y diciembre, por lo que ahora se debería tener una certidumbre sobre lo que se iba a recibir de agua para que el productor fuera haciendo sus preparativos y planes de siembra, pero ahora no se sabe, dijo el líder agropecuario.

Observó que en parte esa falta de planes es dada la limitación de agua y disponibilidad promedio del 30 por ciento de recurso en las presas, lo que lleva a que no se pueda autorizar el 70 u 80 por ciento, lo que sería una incongruencia por parte de las autoridades.

Sin embargo, el problema es que no saben cómo va reaccionar el productor al decirle te autorizare el 20 o 25 por ciento y no tengo un plan B de atención para ellos.

“No hay un plan de contingencias climatológicas, no hay un plan emergente para atender la problemática que se viene, no lo hay”, enfatizó Alfonso Lechuga.

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua indicó que la autoridad federal debería estar buscando anunciar la programación de los ciclos, las autorizaciones de irrigación de un plan alternativo de apoyo a los

Alfonso Lechuga Presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua

productores agrícolas.

Finalmente, Alfonso Lechuga de la Peña advirtió que definitivamente se viene una situación complicada en el estado de Chihuahua para el sector agrícola para el 2021 en materia de irrigación y se requerirá de un plan alternativo de compensación y apoyo, y aunado a eso lamentablemente se atraviesa estas fechas decembrinas y los tiempos políticos, lo cual complicará aún más el escenario.