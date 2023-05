Crece zozobra entre migrantes

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- A una semana del fin de la orden de salud pública llamada Título 42, personas migrantes que permanecen varadas en Ciudad Juárez se mantienen en la incertidumbre al desconocer las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos.

“¿Qué va a pasar el 12 de mayo?”, “¿va a continuar la aplicación?”, “¿Qué va a pasar si me detienen?”, “Dicen que Canadá y España van a recibir migrantes pero, ¿cómo le puedo hacer?”, son parte de los cuestionamientos de mexicanos y extranjeros que permanecen en la ciudad con la esperanza de lograr el asilo político en el vecino país.

A través de hojas informativas, el Gobierno de Joe Biden ha informado que cuando se retire el Título 42, a las 11:59 de la noche del 11 de mayo, Estados Unidos regresará al uso del Título 8 de autoridad migratoria para procesar de manera expedita la remoción de individuos que entraron de manera irregular.

El Título 8 contiene consecuencias severas por la entrada irregular, incluyendo por lo menos una prohibición de cinco años de volver a entrar y el potencial procesamiento criminal por repetidos intentos de entrada ilegal, por lo que se espera que el regreso al Título 8 reduzca el número de intentos repetidos de cruzar la frontera de manera irregular.

“Es muy angustiante no saber nada, juegan con nosotros, ahora no sabemos porque si con un castigo de cinco años nos van a devolver pa’cá, ¿cómo le vamos a hacer?, ¿nos vamos a quedar acá atorados?”, cuestionó Joshua, un venezolano de 26 años de edad.

Dijo que él teme volver a entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza porque ya cruzó en abril el río Bravo/grande y fue separado de su esposa y de sus hijos, y mientras que él fue expulsado por Nogales a ellos los devolvieron por Piedras Negras.

De acuerdo con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los individuos que crucen a los Estados Unidos a través de México sin autorización o sin haber usado una ruta legal, y que no han agendado una cita para reportarse ante un puerto de entrada, quedarán inelegibles para recibir asilo bajo una nueva regla propuesta, si no hay una excepción aplicable.

El venezolano Ángel Pavón, de 51 años de edad, quien permanece en Ciudad Juárez con sus dos hijas de 12 y 13 años de edad, mientras que su esposa los espera en El Paso, también reclamó que el devolverlos a México no es la solución.

“Ésa no es la solución porque primero que nada, México no tiene en este momento las condiciones para recibir tantos inmigrantes, porque somos víctimas acá de una cantidad de atropellos. Por eso nosotros pedimos un corredor humanitario, que si Estados Unidos no nos quiere recibir, que sea otro país que tenga las condiciones”, pidió el sudamericano.

En la última semana también se dio a conocer que como parte de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección y el “Llamado a la Acción” para América Central de Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden, España y Canadá han establecido objetivos específicos como identificar formas en las que éstas puedan sostener las vías para la migración laboral, incluido el apoyo que busca promover el reclutamiento justo y el respeto de los derechos de los trabajadores.

Se informó que Canadá se propone explorar nuevas vías humanitarias para recibir a más personas desplazadas de las Américas con el fin de que sean empleadas en Canadá y España aumentará la cantidad de personas que llegan desde América Latina en los próximos tres años a través de vías vinculadas con las necesidades del mercado laboral, lo cual reforzará las capacidades operativas existentes.