Crecen autosecuestros exprés

Ciudad Juárez— Durante los últimos 18 años se ha incrementado entre los adolescentes el fenómeno de ausentarse de casa ante algún problema familiar, con lo cual buscan generar preocupación para obtener afecto por parte de sus padres, indicó el psicoterapeuta Jesús González Reyes.

Ante la gran cantidad de pesquisas y movilizaciones causadas por estas desapariciones, Brenda Vázquez, madre de un joven desaparecido y administradora de la página de Facebook ‘Desaparecidos de Ciudad Juárez comparte’, promueve una iniciativa en la que hace un llamado para que los adolescentes que toman esta decisión, envíen un mensaje para reportar que se encuentran bien.

González Reyes, quien también es especialista en suicidología, dijo que la edad en que ocurre más comúnmente este tipo de ausencias es de los 12 a los 18 años de edad, en lo que se conoce como un ‘autosecuestro express’, en el que el conflicto principalmente es con los padres.

“Esto significa que el mismo adolescente genera esta desaparición y hace toda una planeación para que los padres o las personas con las que tuvieron el conflicto en casa no los encuentren, no estoy diciendo que siempre sea así, no puedo generalizar”, mencionó.

Explicó que por lo regular lo hacen con una doble intención. La primera es preocupar a las personas por una especie de venganza y la segunda para obtener una ganancia que es, a través de la preocupación generar un afecto hacia ellos.

En este fenómeno se observó un incremento desde 2002 y con un repunte a partir del 2015, puntualizó.

“Hoy a los jóvenes y adolescentes no les interesa tanto la preocupación que puedan tener los padres”, refirió. Dijo que los jóvenes ignoran el riesgo que les puede generar el ausentarse de su hogar, por lo que destacó que existen otras maneras de encontrar la solución a los conflictos que en esa etapa se presentan, en las cuales incluso se puede usar a tecnología como un aliado en materia de comunicación.

Brenda Vázquez, quien a raíz de la desaparición de su hijo creó la página que cuenta con más de 17 mil seguidores, dijo que es importante que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, se promueva la iniciativa para que los jóvenes que deciden irse, se comuniquen al menos con una persona de su confianza para informar que se encuentran bien.

“Con los jóvenes no sabe uno qué es lo que piensan en ese momento que les dan ganas de irse, uno debe de tener la comunicación con los hijos si ya no están a gusto, porque es muy difícil la angustia que se vive”, mencionó.

Su hijo Brayan Javier Vázquez, de 16 años de edad, desapareció hace dos años de la calle Manuel Acuña en la colonia Puerto la Paz. Aunque ella considera que no se fue por voluntad propia, ya que él siempre le mandaba mensajes para indicarle dónde estaba.