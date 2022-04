Crisis en transporte, ‘por conflicto Texas-biden’

Ciudad Juárez.- Después de tres días de que las revisiones exhaustivas del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) provocaran tiempos de cruce de hasta 13 horas, transportistas de Ciudad Juárez bloquearon ayer los patios fiscales del puente internacional Zaragoza.

“Nosotros estamos alzando la voz en nombre de todos, hasta de las maquilas mismas, de las mismas empresas”, pero “también somos humanos y siempre somos los más afectados”, dijeron los operadores, tras descender de sus camiones y bloquear con vehículos particulares el acceso a la Aduana Mexicana, en espera de una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. Señalaron que a través de intensas revisiones en el transporte de carga, el Gobierno de Texas presiona al presidente Joe Biden para que mantenga cerrada la frontera a la migración.

Un integrante de la Guardia Nacional acudió para atender las peticiones de los operadores, a quienes les aseguró que haría extensiva su petición a sus superiores, con el fin de que el gobierno mexicano negociara la situación con las autoridades de Estados Unidos.

Por órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, desde el viernes la autoridad estatal revisa al 100 por ciento de los camiones de carga que ingresan a su estado, a través de los sitios de inspección ubicados junto al puente De las Américas y las instalaciones de carga del puente Ysleta.

Los cárteles que contrabandean ilícitos y personas a través de nuestra frontera sur no se preocupan por el estado de los vehículos que envían a Texas más de lo que se preocupan por las sobredosis del mortal fentanilo a bordo. En respuesta a esta amenaza, que se prevé que crezca en los próximos meses, por la presente ordeno al Departamento de Seguridad Pública (DPS) que lleve a cabo inspecciones de seguridad mejoradas de los vehículos a medida que cruzan los puertos internacionales de entrada a Texas. Estas inspecciones deben comenzar inmediatamente para ayudar a asegurar que los tejanos no estén en peligro por vehículos inseguros y sus conductores inseguros”, fue la orden que dio Abbott la semana pasada.

Desde el viernes, todos los camiones son detenidos después de cruzar el filtro de la autoridad federal estadounidense, por lo que ese día sólo logró cruzar cerca del 50 por ciento de los camiones, de acuerdo con Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

“No es CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos), es lo malo, son los ‘troopers’. Y nosotros, la verdad estamos siendo muy maltratados. El viernes me tuve que regresar con la mercancía a la planta y hoy estoy desde las 7:00 de la mañana. Ahorita yo si quiero ir al baño no puedo, la Aduana mexicana ya cerró, hasta con pañal necesitaré estar en la línea las 12, 13 horas. No es justo que nos hagan eso. Somos humanos”, reclamó “Daniel”, uno de los manifestantes, quien dijo tener 16 años trabajando como operador.

La policía estatal nunca había realizado dichas revisiones al 100 por ciento de los camiones, “pero ahora lo hacen porque el gobernador de Texas no quiere a los migrantes, por eso únicamente ocurre en Texas”, señaló.

A tres horas del bloqueo, el operador aseguró que permanecerían hasta tener una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses, como ocurrió en la frontera de Reynosa, cuyos transportistas bloquearon ayer en la mañana el puente de Pharr.

“Aquí vamos a seguir, algunos porque estamos en horario de trabajo, otros porque no nos podemos mover, porque quedamos en medio y unos por apoyo, pero hay compañeros que no traen comida, sólo una empresa ya les trajo algo. Yo estoy racionando el agua, y no porque no traiga, sino para no ir al baño”, dijo el manifestante, al reclamar que ellos fueran los afectados de un hecho “meramente político” realizado por Abbott para presionar al gobierno de Joe Biden.

“Su forma de presionar al Gobierno federal es esta, con las revisiones tan exhaustivas. En 16 años trabajando en esto nunca había ocurrido que la autoridad estatal hiciera esto. No hay ningún compañero que se niegue cuando le tocan las revisiones aleatorias, pero antes eran al 10 por ciento y desde el viernes es al 100 por ciento. Pero cuando se toman las decisiones detrás de un escritorio siempre los afectados somos nosotros”, reclamó.

María Elena Vázquez, quien también trabaja como operadora de un camión de quinta rueda, para una maquiladora, lamentó también que no se tome en cuenta los daños que sufren los transportistas.

“No tenemos apoyo, no tenemos baños, nosotras como mujeres, somos pocas, pero no tenemos dónde hacer nuestras necesidades fisiologías. Se nos acaba la comida, el agua, son más de 12 horas haciendo línea.

Es algo inhumano. Somos humanos”, reclamó.

Debido a que el bloqueo incluyó el carril por donde salen del puente los camiones que vienen de regreso de El Paso, otros operadores se quedaron “atorados” en medio de la manifestación, sin poder ingresar a la ciudad.

“Víctor”, quien trabaja para una maquiladora, ya estaba dentro de la Aduana mexicana, a punto de terminar su jornada laboral, cuando comenzó el paro, mientras que la fila se hacía atrás de él de El Paso a Juárez.

“Hay compañeros que están perdiendo más porque a algunos les pagan por viaje, y no han logrado hacer ni uno”, aseguraron los operadores en los patios fiscales.

Ayer CBP en el Sector El Paso se deslindó de las operaciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas que están provocando mayores tiempos de esperar en el transporte de carga entre Ciudad Juárez y El Paso.

“Nosotros no tenemos ninguna función”, respondió sobre la problemática que no ocurría desde 2019, cuando el gobierno de Donald Trump retiró a elementos de CBP para apoyar a la Patrulla Fronteriza en la frontera.