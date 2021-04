Critica PAN actitud de Movimiento Ciudadano

Archivo

Chihuahau.- El Partido Acción Nacional expuso que reprueba la actitud violatoria de la ley del dirigente de Movimiento Ciudadano Francisco Sánchez y de su candidato, quienes buscan mantener contenidos violatorios a las leyes electorales, aún en contra de la disposición del INE.

“El Instituto Nacional Electoral retiró spots de Movimiento Ciudadano por incumplir una normatividad que es muy clara desde el 2007, para no permitir campañas sucias entre los contendientes. Atribuir a terceros lo que es culpa propia, denota irresponsabilidad y desconocimiento de la ley”, expuso.

La dirigente del Partido Acción Nacional Rocío Reza, pidió elevar el nivel de política, el respeto a la ley y las instituciones encargadas del proceso y señaló la falta de capacidad de los partidos políticos que buscan crecer por medio de ataques burdos.

“Los candidatos que tienen que basar su crecimiento en atacar a los demás es porque carecen de cualidades y de propuestas, ya vamos para el cuarto día de campaña y le han dedicado todos ellos a nuestra candidata, se han olvidado de dar propuestas y soluciones a los chihuahuenses,” indicó.

Agregó que cuando modifiquen su contenido acorde a la ley podrán pautar sin problema en las distintas plataformas de comunicación.

“Deben participar tal como lo marcan las reglas, no hay que ser ignorantes de la norma, si no respetan la ley imagínense cómo quisieran gobernar; los lineamientos no son del PAN sino de los órganos electorales y deben respetarse” señaló.