Critica Víctor Quintana casos emblemáticos de corrupción y excesos

El Diario

Luego del desplegado de organismos empresariales chihuahuenses que señalan una situación de concentración de poder y falta de contrapesos del Legislativo a nivel federal, la división del país, la crisis de seguridad pública, el manejo de la pandemia y la caída histórica del producto interno bruto y del empleo, el político Víctor Quintana Silveyra coincidió en varios aspectos, pero también criticó que esto ha sucedido durante años con otros partidos.

Dijo que los organismos empresariales tienen toda la libertad de expresarse y dar a conocer sus puntos de vista, sin embargo dio a conocer algunos puntos en los cuales difiere del desplegado:

“En cuanto a los destinatarios, cómo es posible que las organizaciones empresariales pidan democracia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad con la ciudadanía. En primer lugar al partido que por años saqueó, hizo de la corrupción un sistema y forma de gobernar en México, el partido que cometió atropello tras atropello a la voluntad popular en muy diversas elecciones, el partido que gobernó sin contrapesos cuando menos durante 70 años, que entronó el presidencialismo y que hizo la práctica cotidiana en el mayoriteo de las dos cámaras”.

“¿Qué nos puede ofrecer el partido que protegió a César Duarte, que encubrió sus tropelías, el partido del régimen que acaba de terminar, que tiene a su exsecretario de defensa y a una exsecretaria de Estado, ya detenidos, y a un importante director de empresa paraestatal. Por otro lado, al otro partido, al que desaprovechó una oportunidad histórica para relanzar el crecimiento del país y revertir la desigualdad y que en lugar de esto involucró a México entero en la guerra contra el narcotráfico que ha causado más de 200 mil muertos, y uno de cuyos dirigentes de esta guerra, también se encuentra tras las rejas en Estados Unidos?”.

“También, discrepamos de algunas de las posturas en el diagnóstico, la conformación actual en el congreso de la unión no es tramposa es el resultado de la voluntad popular, expresado el primero de julio de 2018, que hay una predominancia de Morena es cierto, pero esto se hizo porqué la gente estaba harta de los partidos a los que ahora llama en su auxilio el empresariado, por esto fue la votación”, comentó el aspirante a candidatura de Gubernatura por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Por otro lado si es cierto que la pandemia nos está pegando duramente, pero nos agarró con un sistema de salud deteriorado y mercantilizado, como resultado de las anteriores administraciones y ya se está reaccionando, ya llegaron a Chihuahua dos hospitales móviles, es cierto que la economía cayó pero no mayormente, no en mayor medida que en otros países semejantes al nuestro, incluso la recesión de la actividad económica, ha sido y será el segundo semestre, menor de la prevista”.

“Es muy cierto que quedan asignaturas pendientes muy importantes, la estrategia de combate a la inseguridad, el destino de la inversión pública, la cuestión del endeudamiento, pero esto, debe tratarse abriendo espacios públicos, abiertos, valga la redundancia, a todo mundo, a donde todas las voces puedan participar con base en análisis objetivos no en opiniones sesgadas, abriendo espacios de debate, de análisis y de construcción de consensos, donde no se deje a nadie afuera, estamos totalmente de acuerdo en lo que señalan los empresarios, en la diversidad se construye un México fuerte y soberano, a través del diálogo y el consenso, eso precisamente hubiéramos esperado ¿Qué plantean los empresarios desde que Duarte y Peña hicieron de Chihuahua y México su botín y se impusieron por la cooptación o la represión a la reincidencia? Dialoguemos, deliberemos, debatamos, nunca es tarde para ello”; expresó el ex secretario de Desarrollo Social Estatal.