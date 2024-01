Cruzan migrantes el Bravo pese a clima ‘congelante’

Manuel Sáenz/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Entre el agua “congelante” del río internacional y las fuertes tolvaneras que casi desaparecían sus siluetas, pequeños grupos de migrantes cruzaron ayer la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso con la esperanza de entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso y ser liberados dentro de Estados Unidos.

Después de haber sido devueltos por un militar de la Guardia Nacional de Texas, un grupo de seis venezolanos y seis guatemaltecos –entre los que se encontraban tres niños– cruzaron ayer por segunda vez el río Bravo/grande.

“Me dicen los de Migración que soy mala madre… que no les van a dar lástima mis hijos y me van a devolver –a Guatemala–”, narró la madre de los tres niños, quien dijo ya no poder esperar más para llegar a Estados Unidos y trabajar para lograr una mejor vida para sus hijos.

A las 11:16 de la mañana, cuando según información de The Weather Channel y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura real era de 3 grados centígrados (37.4 Fahrenheit), pero la sensación era de -5 grados (23 Fahrenheit), y las ráfagas de viento eran de 72 kilómetros por hora, el grupo decidió cruzar la frontera nuevamente.

Con los tenis mojados, llenos de lodo, y todavía temblando debido al frío, los venezolanos dijeron a pesar del agua “congelante”, tenían que intentar cruzar nuevamente, debido a que ya tenían una semana en la ciudad, por lo que cruzaron la avenida y entre las tolvaneras corrieron hacia el río.

Las tres mujeres de Guatemala fueron apoyadas a cruzar el cauce internacional por los hombres sudamericanos, quienes también cargaron a los niños sobre sus hombros para que no se mojaran, aunque los fuertes vientos y la tierra provocaron que dos de ellos se resbalaran y dos de los niños se mojaron los pies.

Después de cruzar la frontera natural entre México y Estados Unidos, los migrantes intentaban resguardarse de la tierra y el viento entre los arbustos, mientras buscaban recuperar su calor corporal con cobijas que tampoco podían maniobrar debido al viento, para luego atravesar el cerco de púas instalado por la Guardia Nacional de Texas.

José, un hombre quien se dedica a recoger los artículos que dejan tirados los migrantes en el bordo mexicano también recorrió ayer los límites de la frontera de Juárez con El Paso, mientras su silueta desaparecía entre la tierra del desierto que levantaba el viento.

Esta vez, el hombre que vende en mercados de segundas lo que dejan tirado los migrantes antes de cruzar a Estados Unidos no encontró nada, debido a la poca afluencia de personas que había ayer.

Durante el recorrido realizado por El Diario, se observó al menos a siete hombres más sobre el bulevar Juan Pablo II, mientras intentaban cruzar entre los vehículos para llegar hasta el vecino país, mientras el bordo mexicano permanecía vigilado por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y militares de la Guardia Nacional de Texas resguardaban la frontera estadounidense.