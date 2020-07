Cruzan pacientes pandemias paralelas

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— “Jorge” era delgado, pero padecía diabetes. Se contagió de Covid-19 y al tener un padecimiento crónicodegenerativo, su salud se complicó y murió en el Hospital General, recuerda Isabel Santini, enfermera con 22 años de labor en el nosocomio.

El paciente, asegura Isabel, cruzó por pandemias paralelas: una es la del coronavirus, que en Juárez ha dejado 4 mil 179 casos en poco más de cuatro meses, y otra es la generada por comorbilidades, es decir, dos o más enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad en una sola persona.

De acuerdo con las requisiciones 162032019 y 059412020 a Servicios de Salud, Epidemiología

detectó en Juárez de enero de 2016 a junio de 2020 un total de 24 mil 768 enfermos de diabetes tipo II, así como a 36 mil 867 de hipertensión y 46 mil 623 de obesidad, padecimientos que han ido en aumento cada año.

“Él ya era diabético conocido de tiempo atrás”, agrega Isabel sobre Jorge, destacando que no cuidaba su salud.

“Tomaba medicamento pero de vez en cuando se tomaba su soda. Sus hábitos no iban de acuerdo a lo que él tenía, porque él sabía que no debía consumir azúcar procesada”, puntualiza la enfermera de 46 años de edad.

Comenta que él fue sólo un ejemplo del comportamiento de la sociedad frente a la propia salud pública.

“Somos una población con sobrepeso y con él vienen la diabetes, la hipertensión. Es común que tengan, a veces, no nada más una patología agregada, sino varias, y son los pacientes (con Covid) que más se complican. Esto no quiere decir que no salgan (sanados), sino que desarrollan más complicación y es más riesgo para ellos”, manifiesta.

Margarita Carrillo, de 43 años de edad y 22 de experiencia en el Hospital General –dedicado a pacientes Covid-19–, también urge por la visibilización de las comorbilidades.

“El virus ataca muchísimo a las personas que tienen una enfermedad de base, que es la comorbilidad”, precisa. Destaca que tan común es que lleguen personas obesas que hubo necesidad de pedir más camilleros.

No sólo el Hospital General recibe a personas con comorbilidades que enferman de Covid-19, ya que, de acuerdo con archivos periodísticos con datos de la Secretaría de Salud estatal, al menos el 55 por ciento de quienes mueren en el estado por el virus presentan algún tipo de enfermedad añadida.

Cifras

Hasta ayer, 639 personas habían muerto por Covid-19 en Ciudad Juárez. De ellas, al menos 351 presentaban algún tipo de comorbilidad. En todo el estado, donde se contabilizan 7 mil 474 casos con 868 finados, al menos 488 tenían otra enfermedad.

“Es verdad, se están cruzando dos pandemias en este momento, la pandemia por Covid y la de enfermedades crónico-degenerativas”, dijo Mirna Beltrán Arzaga, subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, de Salud estatal.

“Es algo que no es una variable muy positiva para el Covid, sobre todo en México que tenemos una alta tasa y como entidad no nos hemos librado de esa parte, como estado fronterizo tenemos ciertos hábitos alimenticios que nos conducen a este tipo de enfermedades”, indicó.

La funcionaria y ambas enfermeras destacaron que si bien las comorbilidades ocasionan estragos, también es sencillo prevenirlas a través de una dieta balanceada, con ejercicio constante.

De ese modo, comentaron, se podrá disminuir el número de finados por Covid-19 y se fortalecerá al organismo contra ésta o cualquier otra enfermedad.