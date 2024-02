Cruzar la frontera a través del río es ilegal: DHS

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Aunque se entreguen con los agentes de la Patrulla Fronteriza, cruzar la frontera a través del río Bravo/grande es una violación a la ley migratoria de Estados Unidos y pueden ser deportados, advirtió Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), a los migrantes que ingresan con la creencia de que el gobierno de Joe Biden tiene un beneficio o una puerta abierta para quienes se entregan.

“A fin de cuentas los que son afectados y los que sufren son los migrantes, mientras que los carteles se enriquecen. Y, eso es lo que ellos quieren. A ellos no les importa que vamos a deportar a las personas cuando cruzan ilegalmente, estén solos o con familias, si están violando la Ley se exponen a la deportación”, destacó el funcionario federal al pedirles que busquen una cita para ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación móvil CBP One.

Dijo que la mayoría son deportados a su país o expulsados a México. Y si son dejados en libertad dentro de Estados Unidos, no cuentan con los mismos beneficios que una persona que ingresa con una cita de CBP One, la cual otorga mil 450 citas diariamente para ingresar a través de ocho puertos fronterizos de Estados Unidos, entre ellos el Paso del Norte, entre Ciudad Juárez y El Paso.

“La persona que cruza ilegalmente está violando la ley en el momento que cruza, entonces está en una situación mucho más precaria, de una vez en un proceso defensivo de deportación. Y es cierto que con la aplicación CBP One también quedan puestos en el proceso de las Cortes, pero, a diferencia de cruzar ilegalmente, por CBP One también hay gran probabilidad de que tengan un parole humanitario por dos años y eso viene con elegibilidad con un permiso de trabajo. Eso no sucede cuando se cruza ilegalmente, así que hay una gran diferencia”, explicó.

Indicó que “incluso las personas que superan el filtro inicial digamos, si tienen algún tipo de miedo creíble para presentar un caso de asilo, al cruzar ilegalmente se presume que las personas son inelegibles para el asilo y entonces es más difícil poder comprobar y superar esa fase inicial, lo cual resulta en una deportación mucho más rápida, mientras que si están cruzando con la aplicación CBP tienen el parole humanitario, tienen elegibilidad para un proceso de un permiso de trabajo y si deciden luego aplicar par aun asilo, también tienen una opción, pero no es necesariamente lo que tienen que hacer”.

‘Busquen información de fuentes oficiales’

Miranda recordó que el asilo es una categoría protegida para quien está sufriendo persecución, por lo que no permite que las personas tengan un permiso de trabajo, ni siquiera que apliquen por un permiso de trabajo por seis meses. Sin embargo, existen otras formas ordenadas de ingresar a Estados Unidos, como la aplicación CBP One, procesos de parole humanitario, visas de trabajo temporal y designaciones específicas para ciertos países.

“Busquen información de fuentes oficiales, estamos haciendo lo posible por comunicarnos en las redes, en nuestros canales oficiales, a través de la Embajada, en nuestros sitios web de DHS y CBP, pero necesitamos que la gente esté dispuesta a buscar eso, que no crea las mentiras que ven en Whatsapp o en redes, porque es increíble lo rápido que se reparten esos rumores, creo que a diario hay algún rumor de la aplicación CBP One que nos toca salir a contrarrestar y es frustrante”, dijo el funcionario estadounidense.

Sobre las “entregas” que ofrecen los traficantes de personas a los migrantes, para trasladarlos desde sus lugares de origen hasta el río internacional, para que crucen y se entreguen con los agentes de la Patrulla Fronteriza, Miranda recordó que si no se trata de un puerto oficial pueden ser deportadas, sin opción de solicitar asilo.

Aunque en los albergues de la localidad existen personas que tienen hasta cinco meses en espera de una cita a través de CBP One, Miranda informó que el promedio de espera es de ocho a diez semanas.

Procesos ordenados

También destacó que los procesos ordenados permiten mantener el funcionamiento regular en la frontera y evitar que ocurra el cierre de los cruces internacionales.

“Para nosotros es importante que existan procesos ordenados, porque si la gente está yendo a un puerto de entrada, si estamos haciendo el trabajo de una manera en la que ese proceso ordenado no supera las capacidades entonces eso es mejor para todos… hemos visto en las últimas semanas, en diciembre por ejemplo, que tuvimos que cerrar algunos puertos de entrada porque necesitábamos mover personal para ayudar con lo que era el flujo de personas tratando de cruzar ilegalmente, y aun cuando se estén entregando a la Patrulla Fronteriza estaban cruzando ilegalmente, entonces tuvimos que cerrar puertos de entrada, que afectaba lo que es la economía a lado mexicano, como también a lado nuestro, las economías locales, el flujo normal de personas, de comercio”, indicó.

‘México ha sido un gran socio’

Dijo que hay buenos acuerdos con México para tratar de atacar estas redes criminales e impedir lo que están haciendo para mover a la gente, a veces en condiciones terribles.

“A veces –están– en casas o edificios en donde los amontonan por docenas antes de moverlos. México ha sido un gran socio en atacar también eso para rescatar gente, que en algunos casos están ahí temporalmente, pero también reconociendo que las redes criminales hacen otro tipo de extorsión o secuestro y es importante que tengamos colaboración de información y de tatar de parar eso”.

Después de los encuentros binacionales que se llevaron a cabo en diciembre y en enero, en México Estados Unidos, “continuamos buscando maneras de mejorar esa colaboración, pero pues México ha sido un gran socio en eso y va a seguir siendo importante que lo trabajemos de nuevo como socios, porque no es sólo cosa de México, ni sólo cosa nuestra, tenemos que trabajarlo juntos”, dijo Miranda.