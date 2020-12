Cuando salga candidato pediré licencia: Juan Carlos Loera

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- El precandidato a la gubernatura por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, confirmó que no solicitará licencia a su cargo de elección popular, luego de que una corriente de ese partido solicitó a los aspirantes solicitar su separación del cargo para participar en el proceso interno de selección de candidatos.

“Lo que establece la ley es que los que se tienen que separar son los que trabajan en el gobierno, yo me separe para que no se mezclara, los legisladores no manejan presupuesto ni personal a su cargo y de cualquier manera cuando salga electo como candidato lo haré”, comentó.

Insistió en que quien resulte electo en el proceso interno de Morena será el que consiga convertirse en gobernador del estado, “yo considero que de acuerdo a la convocatoria cuento con todos los atributos, cumplo con todos los puntos de la convocatoria. Siento que soy la mejor opción para representar a Morena como candidato a gobernador el próximo año”, dijo.