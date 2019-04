Cuauhtémoc: baja nivel del agua y descubren pick up involucrada en homicidio

Cuauhtémoc.- La disminución del nivel del agua en un tajo ubicado entre la colonia Tierra Nueva y el Campo 1C permitió la visualización y aseguramiento de una pick up que estuvo involucrada en un homicidio registrado en agosto del año pasado.





En dicha carpeta de investigación se determinó que el 18 de agosto del 2018 se reportó como desaparecido a Roberto R. H., quien tripulaba una pick up marca Ford, línea Ranger, modelo 1989. Posteriormente su cuerpo fue encontrado en el lugar con un golpe contuso en la cabeza que lo privó de la vida.





La pick up no fue localizada en su momento debido a que el nivel del agua de dicho socavón no permitía la visualización de su interior, sino hasta en días pasados que el nivel del agua bajó; gracias a esto se pudo observar parte de la pick up e inmediatamente se ordenó su extracción.





La Fiscalía de Distrito de la Zona Occidente ya inició la investigación para esclarecer la muerte de dicha persona.