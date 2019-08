Cuauhtémoc: la Catedral podrá tener la ampliación del centro parroquial

Cuauhtémoc.- La mañana de este jueves se llevó a cabo una reunión entre el obispo Juan Guillermo López Soto y el secretario municipal, Héctor Barraza Chávez, reunión en donde de manera posterior se definió por parte del funcionario municipal que como gobierno no se puede extralimitar lo que establezca la ley, y mencionó que el proyecto de ampliación ha cumplido hasta el momento con los ordenamientos que Desarrollo Urbano establece en torno a las nuevas oficinas del obispado y salones de usos múltiples para la feligresía católica.

Fue el secretario del Ayuntamiento quien mencionó que oficialmente se dejó sin efecto un acuerdo previo que impedía la construcción en ese terreno, en atención a la intención de mejorar no solo el aspecto físico del espacio baldío de la parte posterior de la Catedral, sino el aspecto del terreno olvidado en donde será el recurso de la feligresía el que defina el desarrollo del proyecto.

“La iglesia Cuauhtémoc está en libertad de construir un proyecto que armoniza con la Catedral”, mencionó Barraza Chávez, y añadió que dicho proyecto no busca sino mejorar la imagen del lugar y poder ofrecer un mejor servicio a la comunidad que representan.

Explicó que como Gobierno local se deben atender espacios técnicos en las nuevas construcciones, situación en la que se ha cumplido por parte de la representación de esta comunidad con Desarrollo Urbano y Ecología, por lo que destacó que el Municipio no se debe extralimitar en las funciones y límites que establezca la ley, además de precisar que no se trata formalmente de un monumento histórico, pero independientemente de eso la sociedad lo considera un recinto “bello” .

A pesar del sustento legal y moral para permitir la continuación en la construcción de dichas oficinas del obispado y salones de usos múltiples del Centro Parroquial, el obispo Juan Guillermo López Soto mostró su completa apertura para escuchar los puntos de vista que difieren de esta aprobación que ha tenido también en lo social esta ampliación.