Cubrebocas, un aliado vital contra el Covid

El Diario

Aunque el uso del cubrebocas es esencial para prevenir el contagio del coronavirus, para obtener el resultado óptimo de este aditamento es necesario usarlo de la manera adecuada, además de seguir otras medidas de control sanitario como mantener la sana distancia entre las personas, dijeron médicos consultados sobre el tema.

Para el uso correcto del tapabocas, la persona debe lavarse las manos antes de colocarlo, no quitarlo al hablar, toser o estornudar y no tocarlo hasta que lo retire.

Para retirarlo se debe quitar por los cordones, tirarlo a la basura y lavarse las manos inmediatamente, y en caso de ser reutilizable, lavarlo con agua caliente y jabón, recomiendan los médicos Leticia Chavarría Villa, María Ramírez y Adrián Rodríguez Pacheco, este último, coordinador de Prevención y Atención a la Salud del IMSS.

En el mercado se ofrecen una gran variedad de cubrebocas y todos aseguran ser los óptimos para evitar el contagio del Covid-19; los ofrecimientos se hacen a través de las redes sociales, lo mismo de centros comerciales que de tiendas que dicen ser especializadas en insumos para la salud y hasta en puestos en la calle los ofrecen en diseños y precios diferentes.

Lo más recomendable son los quirúrgicos y los KN95; los primeros deben cambiarse a diario y los otros son los más convenientes porque sí sellan completamente y evitan la entrada de virus, pero también deben cambiarse con frecuencia, dice la doctora Ramírez.

En caso de usar uno de tela, indica, lo recomendable es que tenga varias capas, pero también lavarlo a diario y nunca guardarlo en una bolsa de plástico, pues de un día para otro con la humedad generan bacterias.

“Obviamente que para el uso del gremio médico está el cubrebocas KN95, es el que tiene mayor protección para evitar la entrada del virus a las vías respiratorias, y hay otros que no cumplen con su función; hay unos que se usaban en quirófano, delgados color azul y el material permea el virus”, explica la doctora Chavarría.

“Sin embargo”, señala, “lo principal es el uso correcto del cubrebocas, pues la mayoría de la gente no sabe usarlos, sean del material que sea”.

Explicó que el tapabocas puede ser de tela, pero debe tener varias capas y puede servir si se usa de manera correcta, que cubra desde la nariz a la barbilla, además de que no se debe estar tocando con la mano, ya que eso es muy común y al tocar la parte externa se contaminan las manos y después todo lo que se toca.

Chavarría Villa dijo que el ajuste del cubrebocas debe ser el correcto, y si la persona ve que se le cae con frecuencia, es que no está usando el correcto o no es el adecuado para su cara. Recomendó que en caso de que quede grande, se le debe hacer un nudo en el elástico, es muy sencillo y ya con eso se ajusta a la cara y no se cae, pero cuidando que cubra desde la nariz hasta la barbilla.

Asimismo, dijo que es bueno en los cubrebocas de tela, lavarlos todos los días y guardarlos en forma adecuada. En el caso de los KN95 no deben lavarse porque pierden ciertas características de seguridad.

Sobre ello, el coordinador de Prevención y Atención a la Salud en el IMSS, Adrián Rodríguez Pacheco, destacó que este implemento ayuda a reducir las microgotas que contienen el virus, que se expulsan cuando las personas respiran, hablan, tosen o estornudan.

Destacó que los de tipo casero deben elaborarse con tres capas, una interna 100 por ciento de algodón, una intermedia de polipropileno y una externa de poliéster, o bien, otra opción es un cubrebocas de cuatro capas de tela de algodón.

Dijo que el tapabocas debe permitir a la persona respirar libremente, sin que le falte el aire y se deben tomar precauciones al colocarlo y retirarlo. Aprovechando la demanda de cubrebocas por la pandemia de Covid-19, en el mercado se ofrecen una gran cantidad de estos insumos en precios y estilos diferentes, así como las características de cada uno de ellos, incluso personalizados, de acuerdo a los ofrecimientos que hacen los fabricantes.

Uno de los más ofrecidos es el KN95, que aseguran, tiene un 95 por ciento de capacidad de filtración y se vende a 230 pesos las tres piezas. Este, dicen, está diseñado para filtrar las partículas y fluidos, líquidos y patógenos presentes en el medio ambiente, proporcionan comodidad superior y un ajuste adaptable a cualquier contorno facial.

Una casa comercial ofrece el paquete de cubrebocas desechables de tres capas; afirma que es ligero y fácil para respirar, cubre nariz, boca y mejillas, ideal para bloquear exhalación o eyección de contaminantes de nariz y boca.

Tiene tres capas de tela no hilada de polipropileno con clip de metal y plástico, así como orejeras de poliéster y spandex. Otros tienen en venta el paquete de cubrebocas tricapa plisado con termosellado; las 50 piezas a un precio de 110 pesos.

Sus materiales son amigables con la piel, su capacidad de filtrado es superior al 90 por ciento de bacterias, gérmenes y polvo, tela no tejida de polipropileno de alta calidad, filtro efectivo sin problemas para respirar.

También hay tapabocas a precios más bajos, como el de 49.90 pesos, reutilizable y en varios colores y diseños. Otro con cubierta facial antibacterial, con tecnología antimicrobial, cumple con las normas AATCC100 y JIS L1902 y dura hasta 50 lavadas, dice el negocio que lo oferta.

PARA APUNTAR

•Los protectores de tela, hay que lavarlos todos los días y guardarlos en forma adecuada

•En el caso de los KN95 no deben lavarse porque pierden ciertas características de seguridad

LA IMPORTANCIA DE UTILIZARLO

Este implemento ayuda a reducir las microgotas que contienen el virus, que se expulsan cuando las personas respiran, hablan, tosen o estornudan.