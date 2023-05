Cuestiona Maru visita de ‘corcholatas' a la frontera

Ciudad Juárez– La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, denunció ayer que las “corcholatas” de Morena usan sus cargos públicos para hacer campaña en municipios de la entidad.

Incluso, la mandataria consideró como una “bofetada a los juarenses” las visitas de los aspirantes a la candidatura por Morena a la presidencia de la Republica a esta frontera para encabezar eventos masivos.

“Ahorita ellos mismos adelantaron los tiempos electorales. Han dejado sus oficinas no para estar en territorio con la gente, no para sentir el dolor, las necesidades de los juarenses ni chihuahuenses. Dejaron sus oficinas para ir a hacer campaña, para levantar la mano, para andar en el glamour, para andar en la pasarela y no para atender a quienes les pagan cada quincena y votaron por ellos”, comentó ayer en entrevista con medios de la ciudad. Campos consideró que las visitas que han realizado los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se traducen en distracciones para sus funciones.