Cuestionan falta de declaración patrimonial y conflicto de interés de diputados

Chihuahua.- El Congreso del Estado obtuvo una calificación de 83.4 de una máxima de 100 en materia de transparencia en su evaluación correspondiente del cuarto trimestre del 2019, cifra mayor en 1.5 puntos porcentuales respecto del periodo anterior, informaron en rueda de prensa virtual los integrantes del Ciudadanos en Participación Activa (Cepac).

Hugo López Arzate, coordinador general de CEPAC, Carlos Mexia, coordinador técnico y Juan Torres, coordinador de Transparencia y Buen Gobierno, informaron lo anterior y destacaron que durante este periodo ninguno de los legisladores y otros funcionarios presentó su declaración patrimonial, fiscal ni de conflicto de interés, a la que están obligados por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Observaron que los legisladores argumentan que de esa forma se protegen ya que al hacerlo son vulnerables al presentar estas declaraciones como la patrimonial y fiscal.

Los legisladores consideran que, al exhibir esa información en Internet, pueden ser sujetos de extorsión o de otros delincuentes que vea esos datos en Internet.

No obstante, los integrantes del Cepac aseguraron que se les invita a hacer eso, por ser figura pública y tienen que cumplir con la ley.

Recordaron que se debe hacer la declaración de inicio, intermedia y la final, y es un parámetro de rendición de cuentas, a fin de saber si es lógico con que llegas y con qué te vas, como media lógica.

Es en esta dinámica que el funcionario público que su labor se la debe al pueblo y debe rendir cuentas, y en caso de omisión, que la ciudadanía exija a que lo haga ya que mientras no lo cumplan, difícilmente van a cambiar las cosas.

Indicaron que, aunque hasta ahora no se ha castigado a nadie por omitir la exposición de su declaración patrimonial o fiscal, no es una ley muerta, por el no cumplimiento, pero se requiere que la ciudadanía exija ese cumplimiento de esta obligación de transparencia.

No obstante, se percibe una apatía de la población para levantar la voz en ese sentido y hacer que todos los funcionarios hagan su declaración fiscal y conflicto de interés, entre otros.

También mencionaron que se tiene una calificación baja del 52.2 por ciento en materia de vinculación ciudadana, por lo que el Congreso del Estado no se abre, como debiera a la participación de los gobernados como es lo ideal.

Detallaron que en los rubros evaluados y sus calificaciones obtenidas fueron materia de Integración y Estructura un 85.7, en Desempeño Legislativo 100; Disposición de Documentación Legislativa 100; Gastos 100; Control Interno 29.4; Vinculación Ciudadana 52.2, Acceso a la Información 100 y en Administración un 100.

Finalmente se indicaron que construir un buen gobierno requiere ofrecer esquemas de corresponsabilidad encaminadas a la transparencia en la asignación y manejo de recursos públicos, así como trabajar con una permanente vinculación con los ciudadanos y otras autoridades para disminuir los niveles de corrupción, elevar la confianza y mejorar el ejercicio público.

Finalmente indicaron que se debe trabajar desde el ente público con trasparencia de cara a los ciudadanos y que las decisiones por parte del gobernante se encuentren documentados ante la gente de manera sencilla y sin necesidad de ser requeridos, más allá de lo que diga el marco normativo.