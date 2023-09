¡Cuidado con los hackers en WhatsApp!

Tomada de internet / De diversas maneras, a distancia, los ciberdelincuentes pueden acceder a la base de datos del celular

Ciudad Juárez.- Las redes sociales se actualizan constantemente y también le siguen el paso los ciberdelincuentes con novedosas formas de extorsionar, defraudar, robar datos y hasta secuestrar usuarios.

Cuando se recibe un mensaje o llamada desconocidos o que el mismo móvil reconoce como “spam”, lo más recomendable es no contestar, no devolver la llamada, no abrir enlaces, pues de esta manera se podría ser víctima de delincuentes en la red.

De diversas maneras, a distancia, los ciberdelincuentes pueden acceder a la base de datos del celular y robar todo cuanto sea posible. Recordemos que en el teléfono ya se tienen registradas las cuentas de los bancos, aplicaciones de todo tipo, mensajes, contactos y demás que les favorecen para lograr su cometido.

Al abrir los links que colocan en mensajes de texto, por ejemplo, la persona receptora puede ser víctima del robo de datos. En tanto, por las llamadas se puede ser víctima de extorsión, fraude o secuestro virtual.

La extorsión y secuestro virtual utilizan la modalidad de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp en los cuales, por medio de manipulación o amenazas consiguen información personal de la víctima.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la extorsión telefónica es uno de los delitos que va en aumento, en especial durante la temporada vacacional y fines de semana. Este delito ocurre primeramente cuando el sujeto extorsionador realiza la llamada buscando una víctima vulnerable, regularmente se trata de menores de edad o adultos mayores.

Debido a que en la mayoría de sus variantes los extorsionadores emplean violencia psicológica para engañar a sus víctimas, es importante platicar con la familia sobre este delito y juntos poner en práctica medidas preventivas, por ejemplo, mantener comunicación entre los familiares a lo largo del día, así como informar dónde y con quién estarán.

También es fundamental identificar el número telefónico del que llaman antes de contestar o revisar el mensaje y evitar proporcionar información personal o familiar, si ya respondió la llamada de algún número desconocido.

La Unidad de Policía Cibernética del Estado de Chihuahua pone a disposición de los ciudadanos los números a los que se puede comunicar que son el 614-429-3300 con extensión 10955, o si se prefiere también está el WhatsApp 656-280-9562.

pjuarez@redaccion.diario.com.mx