Culpa Estado a CCE por despido de Sotelo

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fue la instancia que retiró como su representante ante el comité técnico del Fideicomiso de Puentes Internacionales a Manuel Sotelo Suárez, aseguró ayer el director del organismo, Sergio Madero Villanueva.

“Esa fue una decisión que tomó el Consejo Coordinador Empresarial y se nos notificó a nosotros hace aproximadamente 15 días”, dijo.

Afirmó que el CCE determina quién es su representante y lo acredita ante el comité.

“El espacio le corresponde al Consejo Coordinador Empresarial, ellos lo acreditaron ante el comité hace aproximadamente dos semanas. El procedimiento que hayan llevado ellos para hablar con Manuel Sotelo o cómo hayan tomado la decisión, eso lo desconozco; a nosotros nos informaron que se había nombrado un nuevo representante”, aseguró.

Madero negó que Sotelo fuera un integrante incómodo en el comité o que se haya solicitado al CCE que lo retirara como su representante.

“Manuel era un integrante como cualquier otro, ni siquiera se destacaba por tener muchas participaciones”, declaró.

El funcionario explicó que Rogelio González Alcocer, presidente del CCE, fue quien quedó como representante de esa instancia ante el comité técnico del Fideicomiso de Puentes Internacionales, en lugar del presidente de la Asociación de Transportistas.

Se buscó ayer a González Alcocer para conocer su postura sobre esta situación, pero no contestó las llamadas que se hicieron a su teléfono celular.

Sotelo formó parte del comité técnico desde que se integró este organismo en el 2015. El líder de los transportistas dijo este fin de semana a El Diario que su salida de dicho comité se debió a que se había convertido en un integrante “incómodo”, sin embargo, reprochó la forma en cómo dieron por terminada su participación.

“Creo que me convertí en un consejero incómodo, en alguien que tenía muchas preguntas y exigía mucha información. Yo sabía que esto iba a suceder, pero esperaba que tuvieran más respeto a la caballerosidad, que las formas fueran diferentes, pero cuando no se está de acuerdo con ellos, pues ahí se definen cuáles son las maneras”, puntualizó.

De acuerdo con Sotelo, su salida del comité se dio hace 15 días, durante la más reciente reunión de dicho organismo, encargado de vigilar y regular la operatividad del Fideicomiso de Puentes Internacionales.

“Me di cuenta de mi salida al momento que quise ingresar a la reunión que fue a través de videoconferencia y nada más no pude entrar, me negaron el acceso. Después me informaron que en mi lugar había comparecido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y bueno, entiendo perfectamente que me volví una persona incómoda”, refirió.