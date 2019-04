Culpables, policías por desaparición forzada

Cuauhtémoc, Chih.- Un Tribunal de Enjuiciamiento Oral declaró culpables a los policías federales comisionados a la Policía Estatal, Jesús C. J., e Israel C. C., por el delito de desaparición forzada contra tres hombres, en el primer juicio que se realiza de este tipo en el país.

El juez también declaró que el próximo 9 de abril será la individualización de sentencia y la definición del pago por reparación de daño.

Los jueces del tribunal del Distrito Judicial Benito Juárez consideraron que la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación de la FGE había presentado los suficientes elementos para considerar penalmente responsables a los agentes, por el delito cometido desde junio del año 2017.

Aunque los elementos y sus defensores sostuvieron su inocencia en todos los alegatos del proceso judicial iniciado desde hace un año y medio, igual que en la audiencia final de juicio oral de ayer, el tribunal falló en su contra.

En lo que son llamados para recibir la pena individualizada, fueron enviados a prisión, donde han permanecido desde su detención; de esta forma concluirá el juicio oral iniciado el pasado 20 de febrero.

Los agentes fungieron como jefes del Mando Único en Cuauhtémoc desde abril a junio de 2017.

Al comenzar a ser investigados por la desaparición de tres hombres, cuyas familias siguen sin saber su paradero, renunciaron a sus puestos en la Comisión Estatal de Seguridad y estaban por huir del estado, hasta que el 11 de julio de 2017 les ejecutaron una orden de aprehensión.

En la audiencia final del juicio oral, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía interna de la FGE reseñó cómo fue que Jesús C. J., e Israel C. C., fueron las últimas personas que tuvieron bajo su resguardo a tres detenidos, Jesús Manuel Guadarrama Cisneros, Leonardo Arcos Mora y Daniel Valladolid Martínez, de 32, 36 y 28 años de edad, respectivamente, de quienes hasta la fecha se desconoce si se encuentran vivos o muertos.

Los tres fueron detenidos el 9 de junio de 2017 por agentes de la Policía Municipal y la Policía Estatal en el fraccionamiento La Ciudadela.

Según la evidencia aportada, los policías federales ahora suspendidos no pueden ser acusados de homicidio, pues no existe evidencia de que las víctimas estén muertas y no han sido localizados restos humanos que correspondan a su perfil genético, pese a que se han realizado rastreos por toda la región, para agotar las líneas de investigación que han surgido.

Por ello, se les imputó el delito de desaparición forzada, pues la noche del 9 de junio fueron dejados en las Comandancia de la Policía Municipal, de la que estaban a cargo, por parte de elementos estatales y municipales que los habían detenido, junto con el vehículo asegurado de uno de los ahora desaparecidos.

Cuando los familiares de los detenidos supieron de los hechos, fueron a preguntar por ellos a Seguridad Pública Municipal, donde los atendieron Jesús C. J., quien fue nombrado por la FGE como director del Mando Único en Cuauhtémoc apenas abril de 2017, e Israel C. C., subcoordinador de la Zona Occidente de la Policía Estatal.

Los acusados les dijeron a los familiares que habían sido liberados y en los días siguientes, luego de la insistencia de las esposas y madres de los detenidos, les dieron pistas falsas sobre supuestos lugares donde habían sido vistos.

La parte acusadora, con base en casi 20 testigos y evidencias documentales, consideró probado los agentes federales comisionados a las Fuerzas Estatales, nombrados titulares del Mando Único en Cuauhtémoc, cumplían con las tres disposiciones que se señalan para imputarlos por el delito de desaparición forzada: eran elementos en activo, se negaron proporcionar información veraz a los familiares sobre el paradero de los detenidos y ejecutaron la sustracción contra la voluntad de las personas.





Se dicen inocentes

Luego de cuatro horas de alegatos finales los imputados reiteraron su postura de no haber participado en la desaparición de tres personas el 9 de julio del año 2017.

“Es muy lamentable esto que sucede, entiendo su dolor por que también soy padre y tío, conozco la gente que pasa por el mismo dolor por que también un primo está desaparecido desde febrero del 2012”, comentó Jesús C., al final de la audiencia en donde se hizo un recuento de lo ocurrido ese 9 de junio de 2017 en el fraccionamiento La Ciudadela.

En la audiencia tanto C. J., como el entonces director operativo C. C., expusieron a través de su representación, cómo se atendió esa misma noche a los familiares, se les mostraron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y se ofreció ver los videos de las celdas para constatar que no se encontraban detenidos, en su dicho y al respecto del caso, mencionaron que la detención en la cual no participaron directamente, se permitió a los reportados como desparecidos, el retirarse bajo el señalamiento de que serían ingresados a celdas en caso de volver a participar en una riña, como refieren, se atendió el reporte que llegó al sistema de emergencia que inicialmente citara la presencia de personas armadas en La Ciudadela.

En contraparte, la representación de los familiares, citó cómo ese día, los agentes en cuestión fueron las últimas personas con las que se supo se encontraban los hoy desaparecidos, así como el que Jesús C., negó la ubicación de los tres detenidos, y se le señaló de haber amenazado telefónicamente a familiares de Leonardo, Daniel y Jesús.

“Por mi trabajo se han localizado personas luego de tres años de extraviados, sólo quiero decirles que no pierdan la fe, que el coraje que dicen tener hacia mí, se enfoque en las autoridades encargadas de hacer la búsqueda” precisó Jesús en su último uso de la palabra.

Por su parte Israel mencionó que su intención no es denunciar a nadie, menos a otros compañeros policías, pero reiteró su inocencia y lamentó el dolor por el que pasan los familiares. Ante los alegatos y su análisis, los jueces que conformaron el Tribunal de Enjuiciamiento consideraron que los acusados son culpables del delito imputado y dejaron pendiente la individualización de la sentencia, que en el Código Penal contempla penas de los 15 a los 40 años de prisión.





Nadie por encima de la ley: Ericka Jasso

La directora de Inspección Interna de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, Ericka Jaso Carrasco, señaló en torno a este caso que se tienen un par años de investigación y desahogo de pruebas con la única intención de dar la tranquilidad a las familias que reportaron tres personas desaparecidas el 9 de junio del año 2017.

En su mensaje luego de desarrollada la audiencia de alegatos en el juicio oral por desaparición forzada en contra de los dos agentes federales comisionados a las Fuerzas Estatales, la funcionaria mencionó que en este proceso se ha tenido un acompañamiento por parte de familiares en la búsqueda de esta verdad histórica sobre lo que ocurrió esa noche.

Con dichos elementos fue que se formuló la orden de aprehensión en contra de los dos acusados.

Destacó que más que su detención, lo que se busca es que ambos imputados mencionen que fue lo qué pasó con los reportados como señalados, situación que dijo, no se ha dado en atención a la defensa legal que su representación estima conveniente para ellos.

Jasso Carrasco consideró que este caso, desde su investigación hasta la judicialización, manda un mensaje claro a la sociedad de que nadie está por encima de la ley, incluso los elementos de la Fiscalía General del Estado, institución a la que pertenecieron los imputados, la misma que los acusó y sancionó.

Finalmente comentó que el objetivo final de este ejercicio es que se sepa lo que ocurrió con Daniel, Jesús y Leonardo para la tranquilidad de sus familiares, por lo que seguirán las investigaciones.