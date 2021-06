Cultivos de temporal en riesgo por falta de lluvias

Parral.- Las pocas lluvias que han caído en la región no han sido suficientes para que se siembren los cultivos de temporal que, en su mayoría, se buscan que sean ya de autoconsumo.

Héctor Ortega productor agrícola dijo las pocas lluvias registradas recientemente no benefician en nada a los cultivos de temporal, los cuales ya están en riesgo de que no se realicen.

“Las lluvias, hasta este momento, han sido disparejas, solo en algunas partes hay humedad, ha llovido de provecho y ya se ha sembrado algo de temporal”, indicó.

Dijo que son muy pocas las hectáreas que se han sembrado, “esperamos que las lluvias ya se normalicen en la segunda quincena de este mes, porque a la fecha estas lluvias no son suficientes, no se ha humedecido suficiente la tierra, las lluvias no se han generalizado; eso estamos esperando”.

Agregó que tienen confianza en que el temporal sea favorecedor para todos, por se requiere el agua de lluvia.

Destacó la importancia de que las lluvias se hayan venido modificando, pues el temporal se ha cambiado de manera importante, “pero nosotros no perdemos la fe, aunque nos toque perder, porque a veces ante la falta de agua, la semilla se pierde y a veces se siembra más de una vez. Lo que es preocupante, más en estos tiempos, que los insumos están más caros que nunca”.

Advirtió que el campo podría enfrentar uno de los peores escenarios este 2021 si se mantienen los niveles actuales de agua en presas, por debajo de 50% de su capacidad, con un consecuente impacto en los precios y el bolsillo de los consumidores por el alza de productos básicos como son granos, verduras y carne.

Cabe destacar que, el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) dio a conocer recientemente que la sequía se ha extendido desde julio de 2020. De hecho, estima que 87.5% del territorio sufre sequía en diversas intensidades, lo que está provocando la pérdida de cientos de cultivos.