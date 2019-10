Cumple Arturo Medina tres años al frente de la presidencia en Balleza

Balleza, Chih. – Con orgullo dentro de los eventos que se realizan diariamente en el municipio de Balleza, Arturo Medina, Presidente Municipal compartió con decenas de personas un aniversario más al frente del Ayuntamiento, ya que hoy, son tres años los que se ha desempeñado como alcalde, mismos en los que se ha logrado cumplir con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes.



La simpatía del funcionario con la población se a hecho latente no solo con el poder de convocatoria y unión que a generado entre los ballezanos, sino con la histórica reelección que se presentó por primera vez en México, en donde fue apoyado por la credibilidad que generó durante el primer Ayuntamiento que presidió en el municipio de Balleza.



“Hoy con orgullo les digo que festejo en su compañía 3 años de trabajar por lo que más amo y me apasiona: mi municipio, mi gente, mi familia; sin duda alguna este cargo es una gran responsabilidad, pero sin embargo es el mejor de los desafíos que ustedes me han permitido tener, logrando poco a poco, en base a esfuerzos y gestiones incansables tener un Balleza en progreso, un Balleza que hoy cuenta no solo con servicios básicos, sino con obra publica de calidad que nos lleva a la urbanización inminente a un crecimiento que nadie podrá detener y que es por y para todos ustedes” señaló Medina



Quien aseguró este sólo es el principio de un sinfín de cambios benéficos que se acercan para la población, ya que existen variados proyectos que se encuentran a punto de iniciar y sin duda alguna apoyarán a la economía de los ballezanos.



“Hoy festejo este día, pues es un recordatorio para su servidor del gran compromiso que tengo con todos ustedes y que no dejaré hasta lograr tener el Balleza que todos queremos” finalizó.