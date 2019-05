Cumple Esmeralda una década de desaparecida

Ciudad Juárez— Con el rostro de su hija plasmado en el pecho bajo la leyenda “falto yo, no me olviden”, los padres de Esmeralda Castillo Rincón sumaron hoy una década de desesperación, angustia y sufrimiento sin conocer su paradero.

Esmeralda tenía 14 años de edad, y el 19 de mayo de 2009 salió de su casa, ubicada en la colonia Postal, al norponiente de Ciudad Juárez, para ir a la Segundaria Técnica 79, pero nunca regresó.

Igual que el primer día, Martha Rincón y José Luis Castillo, ambos de 58 años de edad, salieron hoy al centro y la periferia a repartir pesquisas con la imagen de su hija.

Pero esta vez fue distinto, porque ya han pasado 3 mil 652 días de dolor, 10 años en los que la tristeza se ha acumulado en sus rostros, su piel ha ennegrecido por el sol y su cuerpo ha enfermado.

La única certeza que tienen después de una década es que en el Arroyo El Navajo, en la sierra del Valle de Juárez, fueron encontrados 10 centímetros del pie izquierdo de su hija.

También fue distinto, porque está vez además de buscar a su hija, los padres, acompañados por sus otros hijos, nietos y amigos, se acercaron a otros padres de familia y jóvenes para darles recomendaciones sobre la prevención de trata de personas y qué hacer en caso de sufrir la desaparición de un hijo.

“Mi´ja tiene 10 años desaparecida y pues seguimos en la lucha, esperando encontrarla o saber qué pasó con ella. Nunca la vamos a olvidar y a cada momento siempre está en el pensamiento de nosotros, siempre estamos recordándola y mientras tengamos vida y salud vamos a seguir buscándola hasta saber qué pasó con ella. No sabemos cuánto tiempo más va a pasar, pero aquí seguimos en la lucha”, confesó su mamá.

La para quien hace 10 años cambió su vida, dijo que la mejor forma de exigir justicia por su hija es buscando también a otras mujeres y exigiendo justicia también por otras y otros desaparecidos y asesinados en Juárez.

“Pusieron el Corredor Seguro en el centro, pero no queremos un Corredor Seguro, queremos una ciudad segura, para todas las mujeres y hombres. Sabemos que el centro es el epicentro de la desaparición de las jóvenes, por la llegada del transporte público, pero también sabemos que esto ya se extendió a varias colonias”, dijo la mujer quien ayer comenzó junto a su esposo y familia un perifoneo en las calles Rafael Velarde y Vicente Guerrero.

A bordo de una camioneta pick up con mantas con la imagen de Esmeralda, unas 15 personas recorrieron las colonias San Francisco, Las Haciendas, Fronteriza Alta y Anapra para buscarla y dar recomendaciones a las familias juarenses a través de perifoneo.

“Tenemos que ir a levantar la voz, para que las jóvenes se cuiden y sepan que no nada más en el centro están desapareciendo”, dijo Rincón.

La madre también confesó que buscar a su hija ha sido muy difícil, ya que aunque las autoridades identificaron 10 centímetros de su pie, no tienen la certeza de si está viva, sin un pie o dónde está el resto de su cuerpo.

Su papá, José Luis Castillo, piensa que su hija puede estar viva, por lo que logró que las autoridades retiraran su expediente del área de homicidios y los enviaran a las unidades de lesiones y personas ausentes.

“Es muy desesperante todo esto, porque cuando desapareció empezaron a pasar los días, las semanas, los meses; pero ahora son años. Ya son 10 años y creo que cada vez que pasa más tiempo es más nuestra desesperación, es más nuestra angustia, el sufrimiento de ver que pasan años y no hay respuesta de las autoridades”, dijo la madre de Esmeralda.

Confesó también que cada vez es más difícil pero que su esposo le da las fuerzas para seguir luchando por su hija.

“Él es el que me dice: no me voy a cansar de seguir buscando a mi hija hasta encontrarla o hasta que ya me muera yo, por mientras yo voy a seguir y voy a seguir. Yo ya veo el cansancio en él, y la desesperación y la impotencia de que no hay respuesta de las autoridades. Pero vamos a seguir, hasta encontrarla”, aseguró.

“El cansancio físico y moral ya se nos está haciendo muy pesado, pero hasta encontrarla o hasta saber qué pasó con ella, porque si nosotros no lo hacemos como sus padres, las autoridades no lo van a hacer ni nadie lo va a hacer más que nosotros que somos sus padres y sus familias”, agregó quien dice solo pedirle fuerzas a Dios para seguir en la lucha.

Martha recuerda a la menor de sus tres hijos como una niña muy seria y reservada, quien en ratos los hacía reír porque le gustaba cantar y bailar.

Ella quería ser veterinaria, porque le gustaban mucho los animales, pero cuando su mamá se enfermó del riñón, cambió de idea y comenzó a decir que quería ser uróloga, y si era necesario ella le donaría el riñón a su mamá, recordó.

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, existen más de 108 mujeres con reporte de desaparición en Ciudad Juárez, de 1993 a la fecha.