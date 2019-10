Da Estado uniformes … de una sola talla en primarias

Ciudad Juárez.- Luego de que el Gobierno del Estado entregó uniformes a niños de escuelas primarias públicas, la inquietud de los maestros y padres de familia es que tanto la ropa como los zapatos no les queden.

Esto se debe a que se envía una sola talla por cada grado escolar, sin embargo, no todos los menores, aunque tengan la misma edad miden o pesan lo mismo, por lo que a casi la mitad de ellos les queda reducido, indicó Adolfo Aceves Leyva, director de la escuela primaria Justo Sierra ubicada en la colonia Felipe Ángeles y donde el lunes fue el gobernador a entregar 530 uniformes para 600 niños.

“Las tallas que llegaron, tanto de la ropa como de los tenis, llegaron casi de la misma talla (por grado) y los niños no todos están del mismo tamaño, por lo tanto casi la mitad de las tallas no le quedaron a los niños, la mitad de los uniformes ¿de qué les van servir?”, dijo el director.

Comentó que aun así, la escuela cumple con realizar la entrega y en caso de que tengan hermanos menores, les pueden servir.

“Pero para mí no es lo correcto, lo correcto sería que vinieran variados, por ejemplo para primero en tallas 6, 7 y 8, igualmente para segundo, del 8,9 y 10 y así para cada grado.

“Ya con eso mediríamos a los niños y al que le quedaran mejor se los íbamos dando. Los niños son diferentes de tamaño y de complexión aunque tengan la misma edad. Si vinieran en tres tallas diferentes podríamos combinarlos entre gorditos, flaquitos, altos, chaparritos, etc.,” mencionó.

Esto además de que las autoridades no llevan un ‘stock’ y no a todos los alumnos se les realiza la entrega. “Y los niños que nos faltaron se sienten mal, se sienten que no los tomaron en cuenta”, agregó.

“La maestra de mi niño tenía una lista en donde les avisó a todos los papás, pedía talla de deportivo: playera, pantalonera y zapatos y todos le dimos las tallas, pero le dieron nomás de una talla, pura talla del 8, algunos niños son más grandes”, comentó Martha, madre de un alumno de segundo de esa institución.

Francisco Chávez, vocero de la subsecretaría de Educación en la Zona Norte, indicó que la medida de los uniformes se obtiene de una base de datos de estudios nacionales realizados por instancias como el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, con las que se obtiene una media en base a la edad de los menores que cursan cada uno de los grados escolares.

Además de que desde el inicio del año se solicita a los directores de las escuelas una lista de los alumnos con las medidas estimadas, las cuales se cotejan.

En los casos en lo que existe sobrepeso u otra situación por la que la talla que se les entregó no les quede, mencionó que se proyecta realizar medidas, con apoyo de las madres de familia, en la que se midan los uniformes y se pueda realizar intercambio entre los mismos compañeros. En los casos en los que el alumno no pueda realizar el intercambio, se buscará en la bodega si se cuenta con más tallas disponibles que le puedan quedar, indicó.