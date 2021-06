'Da tristeza regalar la cosecha'

Delicias.- “Es muy triste regalar lo que tanto trabajo me costó sembrar”, fueron las palabras de Guadalupe Quintana, productor cebollero de hace 15 años, quien es uno de los muchos agricultores de la región que tuvieron que regalar su cosecha o rastrearla debido al desplome del precio.

Los campos lucen llenos de cebollas abandonadas, la población asiste a recoger el producto ya que se está regalando, porque con el precio que tiene les resulta imposible recuperar ni el 10 por ciento de la inversión.

Guadalupe dijo no saber qué hacer, ya que está endeudado a causa de que pidió dinero para poder sembrar y ahora que la cebolla no le va a regresar ni lo que invirtió, no sabe cómo le va hacer para pagar sus deudas.

Los productores de la región se encuentran consternados por esta situación y dicen que apenas es el comienzo de la catástrofe que se vendrá en los próximos meses a causa de la escases del agua.

Lo anterior después de que en redes sociales se diera a conocer que estaban regalando cebolla antes de llegar a la carretera 47, en Estación Consuelo, municipio de Meoqui.