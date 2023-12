Dan 15 años de cárcel a mando por masacre de Bavispe

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Fidel Alejandro Villegas Villegas, ex director de Seguridad Pública del municipio de Janos, Chihuahua, por sus vínculos con el grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, implicada en la masacre de Bavispe, Sonora.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez sentenció al ex mando policiaco por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, informó Adrián LeBarón.

Si bien se le relaciona con la matanza de 3 mujeres y 6 niños de las familias LeBarón y Langford, registrada el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, la condena dictada no está relacionada con el crimen sino por su colaboración con los victimarios.

Adrián LeBarón, deudo de las víctimas, informó en sus redes sociales que al ex mando policiaco le impusieron 10 años por la modalidad del delito y 5 por la agravante de haberlo cometido en su calidad de servidor público.

"Le quitaron su cargo, pierde sus derechos civiles, no puede votar ni ser votado, estuvo muy interesante lo que sucedió en muchos sentidos, no se dio la reparación del daño porque lo explicó que es un asunto donde él fue acusado de daños a la salud, no por ningún otro, y es la sociedad la afectada", dijo LeBarón, al salir de la audiencia en la que se dictó la condena.

"Entonces, no se dio la reparación del daño, lo absolvió de eso, lo cual creo bastante correcto y él nomás fue acusado en esta ocasión por de delincuencia organizada, por reunirse por organizar delitos contra la salud, esa fue la única acusación".

Villegas fue detenido el 25 de diciembre de 2019 en Ciudad Juárez y cinco días después fue vinculado a proceso. Desde entonces, permanece internado en el Penal del Altiplano.

La del ex mando policiaco es la segunda condena dictada en este asunto, pues en junio pasado un juez condenó a 12 años de cárcel a Fidencio Alejandro González Esparza "El Janos" por delincuencia organizada y portación de armas prohibidas.