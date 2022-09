Dan a conocer identidades de las víctimas mortales en accidente de Ahumada

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Un pequeño altar en memoria de las víctimas mortales

Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer esta tarde las identidades de las diez víctimas mortales del accidente ocurrido la tarde del miércoles en ciudad Ahumada, e informó que tres personas más permanecen hospitalizadas.

Tras la volcadura del tractocamión que viajaba desde Ciudad Juárez, perdieron la vida Efraín H. M., de 54 años, y Virginia M. E., de 84 años, originarios de Namiquipa, Chihuahua; Carlos Roberto C. G., de 61 años, de Ciudad Juárez; Baltazar R. A., de 22 años, y María del Carmen M. C., de 51 años, originarios de Veracruz; y María del Rosario C. L., de 64 años, originaria de Fresnillo, Zacatecas.

También murieron Abel V. F., de 48 años, Edgar Javier O. de 42 años, Carlos Adrián S. C., de 39 años y Omar V. R., de 24 años, originarios de Ahumada, Chihuahua.

A través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE) Zona Norte se ha ofrecido apoyo y acompañamiento psicológico y jurídico a los familiares de las víctimas y a las personas lesionadas.

En cuanto a los servicios funerarios de las 10 víctimas mortales se dieron un total de ocho servicios funerarios con sus respectivos traslados: cuatro víctimas fueron trasladadas a ciudad Ahumada, una al estado de Veracruz, dos a Namiquipa y una más a Torreón, Coahuila, informó la FGE.