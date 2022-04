Dan beca completa en el Tec de Monterrey a integrante de Orquesta Sinfónica

Delicias.- La joven Isabela Mora Chávez de 17 años, integrante de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Delicias, audicionó para el Tecnológico de Monterrey, llevándose la sorpresa de que fue aceptada con una beca completa impulsada por su talento en la música, ya que domina cinco instrumentos y está aprendiendo a tocar uno más.

En una entrevista para El Diario de Delicias, Isabela narró cómo fue que nació su interés por conseguir esta beca, detallando algunos de sus talentos y objetivos a largo plazo, los cuales han sido apoyados tanto por su familia, como por su maestro.

“Mi interés por obtener la beca empezó en la Secundaria, mi hermano tenía la idea de entrar al Tec de Monterrey y se puso a investigar, entonces mis papás vieron que había una beca para música, ahí yo dije que a la escuela a la que entrara iba a ser por la música, porque yo no quería dejar la música”, expresó la joven, al dar a conocer que lleva poco más de 10 años aprendiendo a tocar varios instrumentos como miembro de la orquesta juvenil.

Actualmente, Isabela cursa el último grado de Preparatoria y domina el violín, la guitarra, el ukulele, el clarinete, el teclado o piano, además de que ha estado aprendiendo a tocar el oboe, el cual sería su sexto instrumento.

Gracias a su talento para la música, Isabela consiguió la beca completa en el Tecnológico de Monterrey, luego de que hace unos meses audicionara para dicha institución, donde cursará la carrera de Arquitectura; “fue gracias al apoyo del maestro César, de mis papás y mis hermanos, la noticia me la dieron el 25 de marzo, cuando estábamos dando el concierto de los Rolling Stones y los Beatles”, añadió.

También dijo que conseguir la beca y estudiar Arquitectura habían sido sus metas por muchos años, expresando que ahora que ha alcanzado ambas, se ha propuesto una nueva, “mi profe fue parte de mis logros y me gustaría ser como él, ahora mi meta es terminar arquitectura y estudiar dirección de orquestas en una universidad en Boston”, comentó Isabela.

Finalmente, la joven envió un mensaje a los jóvenes que desean seguir un sueño ya sea en la Música o en cualquier otro proyecto que quieran desarrollar, “la disciplina es la base de todo, al inicio las cosas no salen a la primera, no hay que desanimarse, eso es algo que la música me enseñó”.