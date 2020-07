Dan de alta a primera civil del Hospital Militar

David Cruz/El Diario de Juárez David Cruz/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Una trabajadora de maquiladora de 33 años de edad fue esta mañana la primera civil dada de alta del hospital militar de Ciudad Juárez, luego de haber logrado vencer al nuevo coronavirus (Covid-19).

Después de 11 días de permanecer dentro de la Unidad Operativa de Hospitalización Covid -19, dentro de las instalaciones de la Guarnición Militar, Adelaida Domínguez, salió esta mañana entre los aplausos del personal por el que fue atendida.

“Estoy muy feliz, lo primero que voy a hacer es llegar y abrazar a mis hijos”, dijo emocionada la madre de tres niños de nueve, seis y tres años de edad.

La originaria de Mérida, Yucatán, pero habitante de Ciudad Juárez desde hace más de 15 años, dijo que comenzó a tener mucho dolor de cuerpo y temperatura, pero al ver que los síntomas empeoraban y tras haberse enterado en las noticias de la instalación del hospital militar, decidió acudir a la Guarnición Militar para pedir ayuda.

“Cuando llegué traía mucha temperatura, dolor de cabeza, estaba mala del estomago, tenia nauseas y no podía respirar”, narró luego de tocar la campana en señal de la victoria que logró contra el coronavirus.

Adelaida no sabe dónde se contagió, pero aseguró que durante la pandemia su vida se convirtió en su casa y su trabajo en la maquiladora, la cual por hacer productos médicos es considerada de actividad esencial.

“Anteriormente ya me habían atendido en un hospital militar y me atendieron muy bien. Y aquí –la atención- fue muy buena la verdad, muchas gracias por toda la atención que me dieron”, aseguró.

El hospital militar está equipado con una ambulancia urbana, 30 camas de hospitalización, un carro rojo para reanimación y un electrocardiógrafo.