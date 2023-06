Dan de baja más de 10 mil placas

Archivo / El Diario de Juárez / Ha ayudado a limpiar el padrón de los autos basura

Ciudad Juárez.- Más de 10 mil 500 personas en Ciudad Juárez han aprovechado el programa de baja precautoria de placas por 500 pesos, con el cual se liberan de todos los adeudos generados por los automóviles que ya tienen en desuso o que vendieron y no supieron sobre su paradero, dijo el secretario de Hacienda en el estado, José de Jesús Granillo.

“Para aquellos vehículos que ya no circulan, que están yonkeados, que ya los vendieron, que ya no los tienen en su propiedad, que ya no van a ser usados, que tienen adeudos de ejercicios anteriores, para poder quitar esa responsabilidad del contribuyente, con solamente 500 pesos se puede hacer la baja precautoria y evitar que se le sigan acumulando adeudos”, mencionó.

En todo el estado han aprovechado el programa 12 mil 93 personas desde agosto de 2022, cuando inició el programa, el cual es por tiempo indefinido, indicó.

Dijo que, además, ha ayudado a limpiar el padrón de los autos basura y tener un dato más exacto de la cantidad de vehículos que circulan en la entidad.

“La verdad es que es un programa bastante importante, bastante relevante para la seguridad jurídica del contribuyente, sobre todo con aquellos vehículos que los vendieron y por alguna razón no hicieron el cambio de propietario al momento de venderlos, es una buena manera de evitar alguna responsabilidad con quien el vehículo traiga circulando en algún otro lado, hago un llamado a los contribuyentes a que aprovechen este esquema”, reiteró el funcionario.

Por su parte el recaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna, había mencionado como ejemplo que han llegado personas que tenían acumulados adeudos de hasta 20 mil pesos por vehículos que desde hace años ya no usaban, por lo cual se han visto beneficiados con este programa.

Indicó que para realizar la baja precautoria los requisitos son: el número de placas, original y dos copias del comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses, de la identificación oficial vigente, así como el pago de los 500 pesos.

Para la baja a petición, los requisitos son: llevar ambas placas, original y copia de la identificación oficial vigente.