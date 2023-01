Dan inicio al programa de rehabilitación de calles en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Esté lunes dio inicio el programa de rehabilitación de calles en la ciudad de Cuauhtémoc, con recursos provenientes del proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Para ello se realizó un acto protocolario con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Para dar inicio al programa, se arrancaron los trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle Rosalío Hernández del sector de La Ciudadela, en donde se va a dar una rehabilitación con concreto hidráulico.

Ahí el Presidente Municipal, Humberto Pérez Mendoza informó que estos proyectos de pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de carpeta asfáltica, suman 72650 metros cuadrados, que serán financiados con los primeros 32 millones de pesos procedentes del Registro Público Vehicular (Repuve).

Entre los frentes que se van a trabajar destaca una amplia sección de la calle 94ª; la Mariano Jiménez desde la calzada 16 de Septiembre hasta la calzada Cuauhtémoc; la Venezuela entre las Américas y el corredor comercial, la Francisco Mujica, entre Circuito Santa Isabel y C. Profesora Inés Gutiérrez Meléndez, y C. Rosalío Hernández, entre C. Francisco Mujica y C. Pánfilo Natera, así como la .Valle de Calamuchita, entre av. Colombia y C. Valle de Sula, y C. Valle de Sula, entre C. Valle de Calamuchita y av. Arroyo San Jorge.

En el evento, representante del gobierno federal en la región, Oscar Leos Mayagoitia, destacó que estos 32 millones provienen de las aportaciones que hicieron los propios ciudadanos al participar en el decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera.

Recordó que faltan 9 millones de pesos para llegar a las arcas municipales y se espera que con la ampliación del decreto, en total Cuauhtémoc pueda recibir 50 millones de pesos para aplicar los programas de rehabilitación de calles.

El presidente municipal de Cuauhtémoc agradeció la colaboración de los Gobiernos Estatal y Federal para poder reunir este capital a través del decreto regularización. Aseguró que se diseñaron proyectos para causar el mejor beneficio posible.

También dio las gracias a los alrededor de 20 mil ciudadanos que participaron la regularización de su vehículo de procedencia extranjera, ya que con ese dinero se rehabilitarán vialidades muy importantes de la cabecera municipal.

El encargado del despacho de Obras Públicas, Óscar Cota comentó que para este martes iniciarán todos los frentes de pavimentación con concreto hidráulico de este programa; mientras que a más tardar la próxima semana arrancan con la rehabilitación con asfalto.