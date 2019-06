Dan un año más de prisión preventiva a excontadora de Duarte

Chihuahua.- A horas de finalizar el tiempo de prisión preventiva en contra de la excontadora de César Duarte, María Guadalupe Medina Aragón, un Juzgado de Control le extendió esa medida cautelar un año más dentro de la causa penal 2223/2018, que la tiene tras las rejas desde el 28 de junio del año pasado acusada por el delito de peculado.



Ella era representante legal de la Unión Ganadera Regional “División del Norte”, asociación ligada al exgobernador y hoy prófugo de la justicia, y se le relaciona con una operación para un desvío millonario desde las arcas estatales hacia esa asociación.



La relatoría del Ministerio Público indica que recibió de forma ilícita la cantidad de 20 millones de pesos del Gobierno del Estado, mediante la simulación de un convenio de apoyo económico bajo el número /2015-SE/FI con esa agrupación ganadera.



El recurso era supuestamente proveniente de las secretarías de Economía y de Hacienda estatal, esta última cuando estuvo a cargo Jaime Herrera Corral, mediante la expedición de dos facturas irregulares.



En ese caso, éste jueves se realizó una audiencia para revisar las medidas cautelares y el tribunal concedió a Fiscalía el plazo de un año más, que sería el máximo que puede dar según el Código Nacional de Procedimientos Penales.



Mientras que se encuentra aun sin cumplir un amparo que obtuvo su defensa, en el que se ordenó a juzgados locales dictar la no vinculación a proceso de la imputada por considerar que la Fiscalía no tiene pruebas suficientes para tenerla sujeta a esa situación penal.



La resolución del juez Octavo de Distrito, Tomás José Acosta Canto, establece que debe reponerse la audiencia y determinar la no vinculación.